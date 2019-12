Nagyon zöldek lesznek az Árpád hídnál épülő irodaházak

Három jelentős BREEAM minősítést is kapott a napokban az Árpád híd pesti hídfőjénél épülő Agora. Az ország első kereskedelmi projektjeként kapott BREEAM Communities Interim minősítést, valamint a fejlesztés első két épülete BREEAM New Construction előminősítésben részesült - szerepel a HB Reavis közleményében.

A BREEAM Communities Interim minősítés mellett, az Agora Hub a BREEAM New Construction előminősítésben a lehető legmagasabb, ’Outstanding’, az Agora Tower pedig a második legmagasabb, azaz ’Excellent’ szintet ért el. Jelenleg az Agora Hub az egyetlen épület, amely a legmagasabb BREEAM minősítéssel rendelkezik a magyar piacon.

Mi is az a BREEAM Communities és miért fontos?



A BREEAM Communities International egy olyan keretrendszert nyújt, amely a fejlesztőket, tervezőket, helyi hatóságokat támogatja abban, hogy milyen fenntarthatósági szempontokra figyeljenek a tervezés során, és ezeket hogyan építsék be a projektekbe a közösségek bevonásával. A világon ez idáig kb. két tucat fejlesztés kapott BREEAM Communities minősítést, amik közül a legtöbb az Egyesült Királyságban található, de ilyen pl. a HB Reavis Forest nevű kampusz fejlesztése is Varsóban.

Az Agora épületeiben a fenntarthatóságot többek között a 7000 négyzetméteres zöldfelület mellett a tetőkön elhelyezett napkollektorok biztosítják. A segítségükkel kinyert energia az épület központi rendszereinek ellátását táplálja. A pincében elhelyezett tárolók segítségével, az esővizet is összegyűjtik, amelyet öntözésre használnak majd, ezáltal csökken az épületek vízelvezető rendszerének terheltsége. A garázsban elektromos töltőpontokat építenek ki, a parkolóhelyek minimum 3%-ára.

Az Agora okos megoldásokkal is rendelkezik, a legújabb okos irodai technológiákat a HB Reavis Symbiosy szolgáltatása biztosítja majd, ami az ember és az épület szimbiotikus kapcsolatára törekszik.