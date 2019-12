Ilyennek képzelték el a 2020-as év lakásait egy 1989-es videóban

Az elmúlt 30 évet nézve azt látjuk, hogy az akkori elképzelések sok esetben az utóbbi években, a különböző okos megoldások által válnak valóra. Az első dolog ami egyre több helyen megvalósul, az a magasfokú automatizmus. Az önmaguktól kapcsolódó lámpákkal vagy a hangvezérelt megoldásokkal, ha nem is minden otthonban, de egyre több helyen találkozhatunk.

A környezetvédelem és az energiahatékonyság fontosságát ugyancsak jól mérték fel 30 évvel ezelőtt, amit az irodaházak minősítési rendszerei vagy a lakóingatlanoknál az egyre szigorodó energetikai szabványok megjelenése is bizonyít, de ahogy az okosotthonok, úgy ezek a megoldások is még csak most kezdenek megjelenni, így a tömeges elterjedésükig feltehetően további évtizedek fognak eltelni.

Az építőiparban ugyancsak számos újítás megjelent azóta akár az épületszerkezetek, akár a szigetelés területén, de a nullához közelítő fűtésszámla még ma is csak álom. Az intelligens energiafelhasználás viszont már valóban elérhető, az okosotthonokban a programozható termosztátokkal pontosan megtervezhető, hogy az egyes órákban hány fok legyen az adott helyiségekben ezzel is csökkentve az épület energiafelhasználását.

Ezek után pedig jöjjön az 1989-es angol nyelvű videó, az összes akkori ötlettel és elképzeléssel: