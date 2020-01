Kivégzi az Airbnb a hotelpiacot?

Budapest mint turisztikai desztináció népszerűsége és kereslete robusztus módon nőtt tovább az elmúlt években. Az utolsó teljes lezárt pénzügyi évet vizsgálva elmondható, hogy 2018-ban a budapesti szállodákban összesen mintegy 9,3 millió vendégéjszaka realizálódott, ami ötéves horizonton régiós összehasonlításban is kiemelkedő, 23 százalékos növekedést jelent a 2014-es értékhez képest. Az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel ugyanezen időhorizonton 60 százalékkal rekord árszintre, átlagosan 20 500 Ft-ra emelkedett. A hotel- és az irodapiac legfontosabb trendjeiről Németh Richárdot, Hegedűs Attilát és Rábai Györgyöt, a BDO szakértőit kérdeztük.

Mi épül, hol és miért éppen az? Mik a trendek?

Legfrissebb piaci információk alapján Budapest szállodai kínálata 2023 végéig várhatóan megközelítőleg 5000 és 6500 közötti vendégszobával bővül, ami mintegy 60 projektet jelent (várhatóan a projektek mintegy 50%-a 2020-ban és 2021-ben valósul meg), és kétszer annyi, mint ahány szoba az elmúlt 4 évben megnyitott. A budapesti szállodafejlesztési projektek döntő többsége a szűken vett belvárosi területekre koncentrálódik.

Kategóriájukat tekintve a projektek mintegy 15 százaléka felsőkategóriás vagy egyes esetekben luxus szállodafejlesztés, köztük a legnagyobb nemzetközi szállodaláncok márkái. A legmagasabb fejlesztési volument (60-70%-os teljes részaránnyal) a középkategóriás (mid- és upper-midscale) három- és négycsillagos szállodafejlesztések teszik ki, mely szegmens fejlesztési intenzitása olyan indikáció, amelyből kiolvasható ezen típusú és pozicionálású termékek fejlesztőbarátsága (azaz könnyen érthetőek, átláthatóak), illetve ebben a bővebb középkategóriás szegmensben a kockázati-megtérülési viszonyszámok elfogadható kombinációja jelentkezik.

Szerencsevadászok számára is jövedelmező a hotelpiac, vagy egyre nagyobb a verseny, és csak a profik maradnak fenn?

Az értékelői konszenzus szerint a budapesti szállodapiacon jellemző megtérülési ráták átlagosan 6 és 8 százalék közöttiek, de ezek mértéke természetszerűleg erősen függ olyan tényezőktől, mint lokáció, üzemeltetési konstrukció (pl. professzionális, brandhez kapcsolódó üzemeltetés, esetleg bérleti szerződés), a tranzakció és fejlesztés speciális körülményei, továbbá a termékkoncepció egyedisége. Fontos megállapítás és korlátozó tényező az iparági átlag yield tekintetében, hogy más kereskedelmi ingatlankategóriával összevetve csak alacsony számú és sok esetben a publikum felé csak korlátozottan transzparens tranzakció jellemzi a piacot. 2019 első félévében a teljes magyarországi kereskedelmi befektetési piac mintegy 16 százalékát tették ki a szállodai tranzakciók. Ez néhány tranzakciót jelent, azaz számosságban korlátozott, viszont aránylag nagy egy tranzakcióra eső befektetési összegről beszélhetünk. A szállodai szektort továbbra is a fejlesztési aktivitás jellemzi, de a tranzakciókhoz hasonlóan a fejlesztési piacon sem alakult ki konzisztens – piaci átlag alapú – fejlesztői hozamszint.

Hibrid és alternatív megoldások terjednek már?

A hibrid szálláshelytípus a hotelek és hostelek termék- és szolgáltatási struktúráját egy helyen kínáló szállásegység. Budapesten az első hibrid termék a Meininger Budapest Great Market Hall, mely 2019 tavaszán nyitott meg, további három (Netizen Budapest Centre, A&O Hostel és Jo&Joe) várhatóan a következő két évben kezdi meg működését. A budapesti aparthotel szereplők száma egyelőre korlátozott (6-7 minőségi szálláshely), ezek többsége belvárosi lokációjú, a Nagykörút mentén helyezkedik el. A „dual/multi-brand”, „kombó” hotel koncepció egyre nagyobb nemzetközi népszerűségnek örvend. Összességében elmondható, hogy Budapest mint piac nyitott, és adottságait tekintve alkalmas alternatív/újvonalas ingatlanberuházások fogadására, amit a közelmúlt és a jelenlegi fejlesztési cső is alátámaszt megvalósult és megvalósulni látszó valós példákkal.

Milyen most az Airbnb és a hotelek kapcsolata? A háttérben megy a szabályozási harc?

A jelenleginél szigorúbb szabályozás mellett szól, hogy az Airbnb keretein belül lehetőség van olyan kínálat kialakítására, amely közelebb áll a szállodákhoz, mint a magánszállásokhoz. Az egyenlő piaci verseny megteremtéséért való harc mellett a nemzetközi kulcs-szállodavállalatok aktivitásából egyértelműen kiolvasható, hogy nagy potenciállal rendelkezőnek és izgalmas piacnak tartják a nem hotelekhez kapcsolódó szállásszolgáltatási piacot. A Marriott belépése a „sharing-economy” piacra 2018 elején például komoly nyomást gyakorolt a versenytársakra.

Mik lehetnek a 2020. január 1-jével bevezetett szálláshely-szolgáltatásra terhelt áfa csökkentésének következményei?

2020 januárjától a kereskedelmi szálláshelyek szobaértékesítését 18 helyett csupán 5 százalékos áfa terheli, ez az intézkedés hozzájárul a szolgáltatók jövedelmezőségének javításához, továbbá helyreállhat az eltérő áfarezsim miatt torzult szoba-vendéglátás bevételi megoszlás. A legfontosabb kérdés ugyanakkor a magyar szállodai piacon továbbra is az, hogy a hazai és nemzetközi kereslet volumen- és árnövekedése ellensúlyozni tudja-e a működési (bér, energia, árubeszerzés) és felújítási költségek egyre feszítőbb emelkedését. A közeljövőt tekintve a jövedelmezőség javításának esélyeit több tényező is rontja, például az elkerülhetetlen béremelés (akár további 30-40%-os a következő években), továbbá az energia és általános üzemeltetési költségek ugyancsak infláció feletti ütemben történő növekedése.

Áttérve az irodapiacra, van-e tartalék a bérleti díjakban?

A jelenlegi bérletidíj-színvonal a 2008-as, válságot megelőző évet (euró) reálértéken szinte alig haladja meg, hozzávetőlegesen évi 1,5-1,9 százalékos nominális felértékelődés mutatható ki, de a bérbe vett budapesti irodai állomány mérete az akkorinak közel dupláját (3,4 millió m²-t) teszi ki. A következő néhány évre közel 25 százalékos állománynövekedés és az igen alacsony (kb. 6%) kihasználatlansági ráta fennmaradása prognosztizálható. Összességében a piac megduplázódott, bár az új fejlesztések esetében érzékelhető a bérleti díjak emelkedése, mégis a reál bérleti árszínvonal maradt, illetve lassabban növekedett. Mindezek következtében úgy látjuk, hogy a további bérletidíj-korrekciónak (növekedésnek) a piacra lépő új termékek esetében érvényesülnie kell.

Mi a jövő slágere, mi lesz a legjobb ingatlanbefektetés a közeljövőben?

Természetes, hogy ez nagyságrend kérdése is, de a jövőbeni igényeket kielégítő olyan ingatlantípusok, melyek még talán nem is léteznek. Jelenleg például egyes piacokon a közösségi irodák (co-working office) ugrásszerű fejlődése zajlik (Magyarországon is számos szép példája van ennek az ingatlantípusnak), ez tipikusan a kreatív, rugalmas, könnyű kapcsolatteremtést lehetővé tevő munkavégzés XXI. századi helyszíne. A jövő legjobb ingatlanbefektetése az olyan innováció és gondolkodás, mely az adott társadalmi-gazdasági környezet igényeire-kérdéseire nyújt modern választ, például az átalakuló közlekedési formák, vásárlási szokások, klímavédelem, kikapcsolódási lehetőségek kapcsán.

