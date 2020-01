Jobbra nézek új hotel, balra nézek még egy

Soha nem látott szállodaépítési hullám söpör végig Budapesten. Vidéken csak reménykednek ebben a szállodások, ám ehhez sokkal összehangoltabb munka kellene a kormányzat és a magánszektor között. Na, meg egy nagyobb kapacitású és vasúti csomópontként is működő ferihegyi repülőtér.

Könnyű sétára indultam a minap az Andrássy úton. Festékszagú új hoteleket kerestem. Találtam is párat a főúton és a betorkolló utcákban, de volt olyan tömb is, ami csak lesz hotel. Budapesten itt lehet a legtöbb, egy négyzetkilométerre jutó hotelberuházás, gondoltam. Az adatok engem igazoltak. Több mint ezer szobát adnak át három éven belül, mind a felső két kategóriába tartozik. A fővárosban további 3500 szoba készül ez alatt, úgyhogy nem panaszkodhatnak a szállodások.

Magyarországon 2016 óta folyamatosan növekszik a hotel fejlesztések száma, 2018-ban 10 hotelt adtak át 645 szobával, amiből Budapesten 6 új hotel nyílt meg 522 szobával. Tavaly novemberig a fővárosban 4 új hotel nyílt meg 590 szobával. A következő két évben közel 30 szállodafejlesztés van előkészületben, aminek jelentős része Budapesten fog megvalósulni. A hagyományos és butik hotel fejlesztések mellett egyre jellemzőbb az üzleti célú és konferencia hotelek előretörése.

Sokat terveztek, de néhány nem épül meg

Szóval itt a hotelépítési boom, de a méretes fejlesztési lista még nem jelenti azt, hogy minden szálloda felépül, vagy, hogy ami felépül, abban valóban akkora lesz a kapacitás, mint amit eredetileg meghirdettek. Tudunk olyan beruházásról, amelyet csak szerkezetkész állapotig vittek el, mert annyira megdrágult a kivitelezés és nem volt időben elegendő szakmunkás.

Az ötcsillagos cunami egyébként nem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik. A nagy nemzetközi kulturális és sport rendezvények, konferenciák és kongresszusok vendégköre elég szegmentált. A résztvevők között mindig vannak olyanok is, akik a szervezetük sztenderdjei vagy saját igényük alapján a legfelsőbb kategóriájú szállást választják. Viszont az már nem elég, ha a hotel maga kiemelkedő minőséget hoz, a vendégkörnek a szállodán kívüli szolgáltatásokból is a legjobbak kellenek, tehát luxus üzletekre, éttermekre, kávézókra, egyéb szolgáltatókra is szükség van a környéken, fontos a rendezett miliő is.

Mire megy a megspórolt áfa?

A hotelesek arca kisimult arra a hírre, hogy 2020 januárjától 18-ról 5 százalékra csökkent a szektorban használatos áfa. Nagy kérdés azonban, hogy mire költik az így "megspórolt" pénzt a szállodák tulajdonosai: kiveszik profitként, korszerűsítik az épületet vagy bért emelnek. Segítek: a többség biztos bért fog emelni, olyannyira nehéz megtartani az embereket. De mit mond egy olyan szakértő, aki évtizedek óta az ágazatban dolgozik és sok külföldi tapasztalata van, mellesleg Magyarországon él majdnem 20 éve? Laurent Lassier, a CBRE budapesti hotel üzletágának vezetője azt mondta:

"Én már megéltem Franciaországban azt, amikor 19,7 százalékról 5,5 százalékra levitték a szektor áfáját. A különbözet kétharmadával első sorban a profitot növelték, így ez az ingatlantípus is vonzóbbá válhatott a befektetők számára. A hotel üzemeltetője pedig a fennmaradó egyharmadot fejlesztésre, ezen belül bérfejlesztésre is fordíthatta. Ettől függetlenül béremelésre szerintem akkor is szükség lehet Magyarországon, ha nem jönne ez a forrás. Egyúttal a tarifákat is érdemes emelni, és emelik is a hotelek, de az átlagár még mindig elmarad a nyugat-európaitól."

Jó hír az üzemeletetőknek és a tulajdonosoknak, hogy tényleg növekszik az átlagár Budapesten és ez elméletileg ellensúlyozza a dráguló munkaerő és energiaárak miatti költségnövekedést. A befektetőknek az a fontos, hogy lássanak valamiféle dinamikát, szerencsére ez megvan. Egy hotel eladásánál az éves átlagos szobabevételt nézik, ez Madridban 420 ezer euró körül van, pár százalékkal növekedett az elmúlt két évben, míg eljutott erre a szintre. Budapesten azonban megduplázódott az ár, most már 180 ezer euró körül van és további ütemes emelkedésre lehet számítani.

Az üzemeltetők eredményességét az euró árfolyam és az infláció alakulása is erősen befolyásolja. Az euró a jelek szerint marad a drágulási pályán és az infláció is fölfelé halad. "Kérdés, hogy sikerül-e a hazai szolgáltatások árát az inflációs rátát meghaladó mértékben emelni forint alapon. Ha nem, akkor reálnövekedést lerontja az árfolyamhatás, azaz euró alapon romlik a hazai szállodák jövedelmezősége" - írta a BDO.

Szobalány, pincér, recepciós kerestetik!

De vissza a sétához! Szép-szép, országszerte épülnek az új hotelek, de lesz majd, aki elém tegye a tányért vagy bevesse az ágyamat? Hát, nem biztos. Ahhoz vonzóbbá kellene tenni a szakmát, mert a szakma nem csak hoteligazgatókból áll. Az egyik szakembert kell idéznem, aki szerint egy négy vagy ötcsillagos hotelben kis túlzással azonnal felvesznek valakit, aki jó megjelenésű, tud köszönni pár nyelven és egyszerre két tányért is ki tud vinni az asztalhoz. Nem kell ehhez diploma. Tehát ennyire nincs ember. És ez nem csupán bér kérdése.

Mindez nem feledteti, hogy Budapest egyre kedveltebb város az európai és ázsiai turisták szemében. Immár látványos fordulóponton vagyunk túl: a szabadidős turizmus 2017 vége óta átvette a vezetést az üzleti turizmustól, főleg Budapesten és a Balatonnál, de például Villány, Tokaj vagy Szekszárd környékén is. A fapados légitársaságok nagyon dinamikusan növelték a fővárosba irányuló tömegforgalmat, utasaik az alsóbb hotelkategóriákat, újabban a hosteleket veszik igénybe.

Helyi kedvezmények kellenek

Nem elég egy regionális repteret fejleszteni, akkor lesz az desztináció, ha lesz turisztikai termék + engedményeket kap egy fapados. Utóbbit, vagyis az adóterhek elengedését a helyi önkormányzat saját szakállára nem teheti meg, áment - és pénzt - vár a kormánytól, az vagy rábólint, vagy nem. Tehát ha kiderül, hogy jön egy fapados vagy más légitársaság, akkor lehet fejleszteni nagyobb ütemben az infrastruktúrát. Természetesen a kedvezményeket sokáig fenn kell tartani, különben amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is száll a fapados. Franciaországban erre a Loire-völgyében már volt példa.

A hostel ágazat potenciálját mutatja, hogy egyszerre két nagy német hálózat (Meininger, A&O) is megjelent, ezek újabb egységeket is akarnak nyitni, ezen kívül egy brit lánc is készülődik a belépésre. Sőt, épp a Meininger esetében a hibrid verziót is láthatjuk, a Fővám térhez közel tavasszal átadott első egységben a hostelekben megszokott sokágyas szobák és normál hotelszobák is rendelkezésre állnak, külön vendégkonyhát és közösségi iroda-területet is kialakítottak.

A hotel kínálat egyre színesebb Budapesten és a nem régen beindult ingatlanfejlesztések talán széthúzzák majd a belvárost, így nem lesz túlzott területi koncentráció és kisebb alpiacok is kialakulhatnak. Gomola Marius, a Horwath HTL szálloda ingatlan befektetési tanácsadó cég ügyvezetője szerint a városligeti vagy a dél-budai és a váci úti beruházások mind nagyot lendítenek a piacon. A belső kerületek rehabilitációjának folytatása elengedhetetlen, hogy még vonzóbbá tegye a fővárost.

Kérek egy gyorsvasutat Ferihegyre!

„Még inkább szeretnék a fővárost a hazaiak és a külföldiek, ha lenne végre kötött pályás összeköttetés a repülőtér és a belváros között” – utalt az elavult és baleset esetén könnyen sebezhető gyorsforgalmi infrastruktúrára a Horwath szakértője, miközben elengedhetetlennek nevezte a ferihegyi repülőtér kapacitás további jelentős növelését.

Úgy látja, hogy szálloda ingatlan fejlesztői szemmel - elsősorban az ötcsillagos kategória tulajdonosai megnyugtatására - fontos, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség megvalósítsa azon stratégiai lépéseit, amelyekkel szélesebb rétegek számára vonzóvá válik a főváros. „Meg kell ismerni azoknak az igényeit, akik hajlandóak megfizetni a magas szállodai árakat. Ennek megfelelően legyenek olyan szolgáltatások, programok, kulturális és egyéb szórakoztató és sportesemények, amelyek versenyképesek nemzetközileg is és vonzóak szabadidős és vállalati incentive utazók részére egyaránt.” – fűzte hozzá.

Irodák mellé hotel is jöhet

A fejlett iroda negyedek mágnesként vonzzák a hotelfejlesztőket, erre rengeteg külföldi példát lehet mondani. A Váci úti irodafolyosón is indulhatnak ilyen beruházások, a CBRE több ügyféllel is dolgozik ezen. Az érdeklődésük jogos, ugyanakkor nehéz belátni: más üzleti modell kell egy hotelnél, mint egy irodaháznál. Egy szálloda jó üzemeltetése sok szereplőtől és tényezőtől függ, speciálisabb tudást és pénzügyi tervezést is igényel. Itt például nem kiadott bérterület alapján kell számolni.

Ugyancsak Ferihegy fejlesztésében hisz a CBRE üzletág igazgatója. Szerinte nem biztos, hogy célravezető az a stratégia, ami inkább a vidéki repülőtereket tekinti a regionális turisztikai fejlődés motorjának. „A központi repülőteret kellene gyorsabban és átfogóan fejleszteni úgy, hogy onnan valóban gyors vasúttal (megállók nélkül) lehessen eljutni a turisztikai régiók központjaiba, vagyis néhány megyeszékhelyre és a Balatonhoz. Ez sokkal jobb lenne környezetvédelmi szempontból, mint a repülő és az EU-tól is jelentős forrásokat lehetne kapni, hiszen inkább ezt a közlekedési módot támogatja. Ma rengeteg olyan légi utas használja Ferihegyet, akinek a célállomása nem Budapest, hanem egy vidéki város vagy a környező országok szomszédos városai. Nekik is jól jönne egy ilyen megoldás." – fejtette ki a vezető szakember.

Főbenjáró bűn az elmúlt 30 évben, hogy nem készült el a reptér és a belváros közötti kötöttpályás összeköttetés. (Gomola Marius, Horwath HTL tanácsadó cég)

Budapest után a Balaton az első számú körzet a hotelfejlesztők számára. Magyar nagyvállalkozók és más beruházók főleg a déli parton egymás után vágtak és vágnak bele különféle méretű projektekbe. Pesten nincs kormányzati támogatás, itt viszont van, ezeket akarja sokuk megszerezni. A Kisfaludy Programban több tucat kis panzió tulajdonosa is kap pár tízmillió forintot, a nagy szállodáknál ennél nagyságrendekkel több forráshoz jutnak.

Még több wellness és gyógyászat

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatbázisa szerint több mint 400 szoba kerülhet a piacra a következő 1-2 évben és biztos, hogy ez még nem a vége, hiszen a turizmus dinamikusan növekvő pályán halad és a felső közép és felső kategóriákban még mindig hiány van.

Balatonfüred minden települést leköröz, legfeljebb Siófok tudja tartani a lépést. Az elmúlt három évben főleg a gyógyászati ellátásra és wellnessre szakosodott, négycsillagos hotelek jelentek meg az északi oldal üdvöskéjén, kevés szobaszámmal. Most is építenek egy szállodát, ott 66 szobát alakítanak ki és várhatóan év végén vagy 2021 elején adják át.

Tihanyban kastélyszálloda, Badacsonytördemicen borhotel javíthatja a kínálatot, Balatonudvariban régóta terveznek egy golfhotelt, most még az előkészítés van soron, a szövetség szerint várhatóan két év múlva megnyílik. Keszthelyen a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekkörébe tartozó szállodák felújítása, illetve üres telkek idegenforgalmi célú beépítésének előkészületei zajlanak, szintén a két nagyvállalkozóhoz köthetően.