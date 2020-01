Eladás előtt két budapesti luxusszálloda

Összesen 8 luxusszállodáját adja el az amerikai Värde Partners, a 2020 első felében értékesíteni kívánt portfólióban két budapesti luxusszálloda is szerepel, a New York Palace és a New York Residence - szúrta ki a hvg Commercial Property oldalán.

Egy összesen 8 luxusszállodából álló portfólió értékesítéséről egyezett meg az amerikai Värde Partners, a Covivo francia ingatlantársasággal. A szállodák mindegyike a "The Dedica Anthology" márka alá tartozik, és közülük kettő is budapesti: a VII. kerületi New York Palace és a New York Residence. Ezen kívül római, nizzai, velencei, firenzei és prágai luxushoteleket is tartalmaz a portfólió.

A lap értesülése szerint a francia Covivo 573 millió eurót (190 milliárd forintot) fizet várhatóan a teljes szállodacsomagért, a tranzakciót pedig 2020 első felében tervezik lebonyolítani. Ezt követően a hotelek az NH Collection márka alatt fognak működni.

A New York Palace-t 2006-ban alakították luxusszállodává, a fejlesztést az olasz Boscolo-csoport végezte a patinás épületben. Csupán pár hónapja számoltunk be egy másik adásvételről a budapesti luxusszállodák piacán, akkor a Sofitel eladását jelentették be, melyet az Indotek Group vásárolt meg: