Mindjárt megnyílik a világ legmagasabb hotelje

Már dolgoznak a világ legmagasabb szállodaépületén. Persze, hogy Dubaiban lesz – akárcsak a korábbi rekorderek.

Dubai folyamatosan ontja a rekord ingatlanokat. Irodaházak, plazák, lakótömbök és hotelek nőnek ki egymás után a földből (illetve homokból.) Tavaly a Gevora nevű szálloda lett Guiness-rekorder a maga 356 méteres magasságával. Ám ez a 75 emeletes toronyház hamar visszaszorul a második helyre. Ugyanis már elkezdték a Ciel Tower nevű hotel projektet, nem is messze tőle a dubai öböl körzetében.

Az új csoda 82 emeletes lesz és 360,4 méterre tör fel. Összesen 1209 luxus szoba várja majd a vendégeket és természetesen messzemenően figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat a kivitelezésnél, így zöld megoldások egész sorát vetik be – közölt a fejlesztő First Group. A CNN megemlítette, hogy a tervező az a NORR nevű cég, amelyik az inkább vízszintesen terpeszkedő, markáns Atlantis Hotelt is jegyzi.

Az új szálloda tetején panoráma kilátó, medence és étterem üzemel majd. Természetesen tárgyalótermek, wellness részleg és Michelin-csillagos éttermek is helyet kapnak benne. Az ingatlan máris három nemzetközi díjat söpört be 2019 decemberében. Elvileg 2022-ben, de legkésőbb 2023-ban átadják.

A Ciel Tower mellett azért vannak még szuper magas szállodák Dubaiban: a JW Marriot Marquis (355 méter) a Rose Rayhaan (333 méter,) és persze az ikonikus, éppen 20 éves Burj al Arab (321 méter).

A világ legmagasabb szállodája címet csak olyan hoteleknek adják, amelyek teljesen elfoglalnak egy épületet. Ha azokat a toronyházakat is figyelembe veszik, ahol csak egy rész hotel, akkor viszont a kínai Kvangzsu városában található Rosewood a világelső, hiszen az 530 méter magas CTF Finance Centre nevű felhőkarcoló felső 39 emeletén terül el.

