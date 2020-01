Fából készült épületek a főváros szívében? - Képeken egy másfajta várostervezés

A Henning Larsen Architects terve nyerte meg a dán építészeti versenyt, egy 7000 fős új városrésszel a főváros egy olyan belső részén, amely egykor szemétlerakóként működött. A tervek alapján a természetközeliséget a lehető legmagasabb szintekig komolyan vennék az építők, a házak és épületek ugyanis fából épülnének egy több mint 18 hektáros területen belül, valamint az úgynevezett "Fælledby" városrész 40 százaléka beépítetlenül maradna.

A várostervet biológusokkal és környezetmérnökökkel együtt dolgozták ki, az elképzelés alapján zöld folyosókkal három nagyobb részre vágnák a területet, így biztosítva, hogy minden lakos közelében legyen egy érintetlen zöld rész, illetve, hogy az állatok is szabadon mozoghassanak a területen belül. Az épületek homlokzatai például a madarak és denevérek fészkeinek adhat helyet, de a tavaknak és a nagy zöld területeknek köszönhetően más állatok élőhelyeként is szolgálhat az új városrész.

Koppenhágában sokan ragaszkodnak a természetközeli életformához, a szabad városként is emlegetett (és leginkább a szürke zónás, illegális, de mégis megtűrt kategóriába tartozó könnyű drogok árusításáról híres) Christiánia egyik részén vízparti házak tömkelegével lehet találkozni, ezekhez keskeny ösvények vezetnek és vélelmezhetően nemcsak a könnyű megközelítés, hanem a közműellátottság is hiányzik az itt lakók életéből, ez mégsem zavar senkit. Ebből a szempontból, a "Fælledby" városrész megalkotása és működése már nem is tűnik elrugaszkodott ötletnek.



Christiania

Az új 7 ezer fős várostervezési projekt látványtervei:

