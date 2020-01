Matolcsy György egyértelmű kudarcról beszél - 2020 a lakáspolitika éve lehet

Az új lakáspolitika már indulásakor több sebből vérzett: nem volt felelős állami gazdája, nem volt megvitatott és kiérlelt stratégiája, féloldalas eszközöket alkalmazott, mert kizárólag a keresletet erősítette, a kínálatot nem, ezért eleve inflációt gerjesztett. Nem hangolták össze a területpolitikával, a közlekedési fejlesztésekkel, az építőipar és az építőanyag-ipar beruházásaival, valamint a szakképzéssel. Nem volt zöld, nem adott esélyt a bérlésnek, csak a tulajdonnak, és egyetlen sikeres nemzetközi példát sem vett figyelembe (pl. Ausztria, USA, Dánia) - fogalmazott Matolcsy György.

A 2014-es új lakáspolitikai ciklus következménye a mai fenntarthatatlan lakáspolitikai és ingatlanpiaci helyzet, ahol a kizárólag a kereslet élénkítésére fókuszáló jószándékú családpolitikai intézkedések száguldó ingatlanpiaci inflációt eredményeztek, elégtelen új lakáskínálat mellett. 2014 óta országosan 104 %-kal, Budapesten 184 %-kal emelkedtek a lakásárak. Igen alacsony volt, és egy szűk időbeli tetőzés (2019/20) után most is alacsony az új lakások kínálata. A lakásállomány megújulási rátája 0,4 %-ra csökkent a kívánatos 1%, valamint a Bécsben tapasztalható 1,5% helyett - tette hozzá.

A lakásépítések száma a rendszerváltás után 2004-ben érte el a csúcspontját, amikor egy év alatt közel 44 ezer új lakást adtak át. Azóta a lakásépítés nem képes sem mennyiségi, sem minőségi szempontból elérni az akkori szinteket.

A helyzet Budapesten a legrosszabb, de nagyvárosainkban sem sokkal jobb.A kudarc egyértelmű. Javaslom, nyeljünk egyet és kezeljük a lakáspolitikát az egyik legnagyobb tartalékként. Kell egy vízió, egy stratégia és egy fenntartható lakáspiacot eredményező kormányzati szervezet. Kormányzati és szakmai közmegegyezés kell a lakáspolitikáról, mert a 2020-as évtizedben minden csepp tartalékunkra szükség lesz a felzárkózási ütem tartásához: az évente legalább 2 százalékpontos közeledéshez az EU átlagos fejlettségéhez és életszínvonalához, tehát a fenntartható felzárkózási pályán maradáshoz.

Ahhoz képest, hogy milyen fontossá nőtte ki magát az építőipari és ingatlanos szektor a gazdaság egészén belül, gyakorlatilag még mindig ott tartunk, hogy teljesen szétaprózott ez a terület a kormányzaton belül és ez már sok-sok éve így van. Egyszerre több tárca vagy államtitkárság is illetékes, de csak egy-egy részterületért. Ami mindenkié, az senkié - ezúttal is erről van szó, nincsenek átgondolva a döntések és azok következményei. A piaci szereplők régóta sürgetik, hogy legyen egy kézben minden, mint több nyugati országban. Legyen valódi lakáspolitika, benne például megvalósítható bérlakás koncepció, ami ösztönzőleg hat a vállalakozásokra is. A centralizáció felé tett első lépésként értékeljük, hogy az MNB 2019-ben életre hívta a Lakás és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testületet (LITT), amelyben az ingatlanszakma meghatározó szereplői rendszeresen adnak piaci visszajelzést és előremutató javaslatokat. Sürgető lenne tehát a kormányzatban is a koncentráció (akár egy önálló államtitkársággal), amivel hosszú távra is megalapozott döntések születhetnének, a kormányzat pedig a gazdasági és üzleti mellett szociális szempontokat is érvényesíthetne. Bár ennél pontosabbat még nem lehet tudni, a jelenlegi tapasztalatok alapján akár az építésügyeket is magába foglaló Innovációs és Technológiai Minisztérium is lehet ennek a terültnek az összefogója, de akár új államtitkárságot is létrehozhatnak erre. Mivel a törvényalkotási folyamtokba jelenleg kevésbé integrált területről van szó, ezért akár az MNB (és az általa vezetett LITT) is komoly szakmai segítsége lehet majd az esetlegesen létrejövő kormányzati képviseletnek (pl. lakásügyi államtitkárság).



