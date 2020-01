Új hotel épülhet a Hungária körúton

Két éven belül új szálloda gyarapíthatja a budapesti kínálatot. A beruházó egy cseh vállalat, az Europa Investment Property (EIP) nevű nemzetközi cég.

A 300 szobás új szálloda a Hungária körúton lesz. Az ingatlanban konferenciaközpont és éttermek is helyet kapnak – írta az mfor.hu Az Europa Investment Property két évtizedes tapasztalattal rendelkező, ingatlanberuházással és -fejlesztéssel – azon belül lakó- és kereskedelmi ingatlanok vásárlásával, felújításával – foglalkozó nemzetközi cég.

Az mfor.hu utal rá, hogy a teljes költségvetés mintegy 40 millió euró (mai árfolyamon mintegy 13 milliárd forint), ennek egy részélt kötvénykibocsátással kívánják előteremteni. Az engedélyezési folyamatok a szakágak bevonásával előrehaladtak, és a tervek szerint a szálloda építése 2020-ban megkezdődhet – közölte a portállal Hegyvári Bálint, az EIP értékesítési vezetője. A társaság azt tervezi, hogy 2021 végéig átadja az új ingatlant, amelyben bár és kávézó is várja majd a vendégeket.

A nagy pesti félkörnek számító Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán körút útvonal nem bővelkedik szállodákban. Az MTK-stadionnal szemben működik a négycsillagos Achat, a Népliget felé tartva, a Könyves Kálmán körúton pedig a háromcsillagos Platán. Az útvonal azonban további szállodákat is elbírna. Iránymutató lehet, hogy az irodafejlesztők most már nagy erőkkel használják ki a lehetőségeket, jelenleg három jelentősebb fejlesztés is zajlik, így tovább bővülhet a Portfolio Ingatlan Adatbázisában is megtalálható irodaházak köre.