Csökkenést mért a Duna House a panellakások árában

Hosszú évek óta először mutat csökkenést a Duna House lakásárindexeinek többsége. A 2019-es utolsó negyedéves adatok alapján a fővárosban valamint a keleti és nyugati országrészben egyaránt esett a panellakások ára. A budapesti téglalakások árindexe azonban még mindig emelkedő fázisban van.

A használtlakáspiaci mutatók vizsgálatánál az árak mellett az értékesítési idő és az alku mértékének emelkedése, valamint a befektetői vásárlások csökkenése és a befektetésből vásárolt ingatlanok értékesítési arányának növekedése is a változó piaci környezetet mutatják.

Az árváltozás érdekességeit decemberben az elmúlt három év leggyengébb kereslete is okozhatja, a kereslet index esetében az ideinél gyengébb adatot utoljára 2013-ban mért a cég. A lakáspiac külön szegmenseként érdemes vizsgálni az újlakás-piacot, amelynél az év végi áfaváltozás miatt is még mindig emelkedő árak és a használtlakáspiacnál jóval élénkebb érdeklődés tapasztalható.

Nem meglepő, hogy a panel- és a tégla lakások ára elkezdett szétválni egymástól. A 2014-es lakásáremelkedés kezdetén ugyanis a panelek kimondottan népszerűek lettek a befektetők körében, mivel azokkal magasabb hozamot lehetett elérni a téglalakásokhoz képest. A nagy érdeklődés hatására sok esetben irracionális mértékben indult meg a lakótelepi lakások áremelkedése, melynek köszönhetően egyes budapesti lakótelepeken öt év alatt háromszorosára mentek fel a négyzetméterárak. A bérleti díjak viszont mostanra úgy tűnik, megálltak és az újonnan piacra lépő befektetők száma is lecsökkent, aminek hatása most kezd először érződni a piacon. A lakótelepek hasonló alapterületű, minőségű és műszaki felszereltségű lakásai az egyik legátláthatóbb szegmensét jelentik a piacnak, így az érdeklődés csökkenése szinte azonnal kihat a lakások áraira is. A tégla és a panellakások közti presztízsbeli különbség feltehetően az árakban is mindig érződni fog. Ha a panelek alkalmanként meg is közelítik a tégla lakások árát, a piac idővel mindig korrigálja a különbséget, ami vagy a tégla lakások árának nagyobb ütemű emelkedésén, vagy a panelek árának a csökkenésén keresztül mehet végbe. A mostani piacon ez utóbbit látjuk.

