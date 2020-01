Felforgathatja a lakáspiacot a háromgyerekes anyák szja-mentessége?

A háromgyerekes anyák is szja-mentességet kaphatnak, ha megvalósul Orbán Viktor terve, melynek hatására 51 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forintnyi kamattámogatott hitelt kaphatnak azok a szülők, akik a második mellé, egy harmadik gyereket is vállalnak. Az intézkedés kapcsán a lehetséges lakáspiaci hatásokat vizsgáltuk meg.

Azt szeretném, hogy a háromgyerekes családokra is ki tudjuk terjeszteni, amit idén bevezettünk a négygyermekesek esetében: ne fizessenek az anyák személyijövedelemadót egész életükben – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök január 9-i sajtótájékoztatóján.

A korábbi családtámogatási intézkedések (CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel) kisebb-nagyobb részben a lakáspiacot is képesek voltak befolyásolni, jellemzően úgy, hogy bizonyos területeken, bizonyos ingatlantípusoknál megnőtt a kereslet, így érezhetően emelkedni kezdtek az árak. A mostani intézkedés kapcsán két ügyvédi irodát kérdeztünk meg a lehetséges lakáspiaci hatásokról.

Mit okozhat ez a lakáspiacon?

A három gyermekes anyákra vonatkozó szja-mentesség törvényszövegének a tervezete még nem került publikálásra, így erről egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal nyilatkozni. Ugyanakkor feltételezve, hogy a szabályozás várhatóan meg fog egyezni a már hatályos négy gyermekes anyákra vonatkozó rendelkezésekkel a következőt lehet elmondani:

Az anyákra vonatkozó szja-mentesség nem jelent általános adómentességet, csupán bizonyos jövedelemtípusok esetén nem szükséges szja-t fizetni. Röviden összefoglalva a munkabér és az ahhoz hasonló jövedelmek tartoznak ebbe a körbe. Többek között nem tartoznak a mentesség hatálya alá az ingatlanból származó jövedelmek (valamint például a tőkejövedelmek sem). Az szja-mentesség ugyan kiterjed az egyéni vállalkozásból származó jövedelmek egy részére, azonban az egyéni vállalkozáson keresztül történő ingatlanbérbeadás nem adózik kedvezőbben a közvetlenül magánszemélyként történő bérbeadásnál (mivel a KATA-s adózás ingatlan bérbeadás esetén nem alkalmazható).

Mindezekre tekintettel azon az állásponton vagyunk, hogy amennyiben a három gyermekes anyákra vonatkozó szabályok meg fognak egyezni a négy gyermekesekre vonatkozókkal, akkor az új mentességnek semmilyen hatása nem lesz a lakáspiacra, mivel az ingatlanból származó jövedelmek adózása nem változik." - mondta el a Jalsovszky ügyvédi iroda képviseletében Dr. Baráti Ákos, ügyvéd, adótanácsadó.

Lakáseladás, lakáskiadás, lakásfelújítás

A lakásvásárlás értékkülönbözetére és a lakásfelújítás, valamint a rövid- és a hosszútávú bérbeadás adózásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Ódor Dánielt, a Taylor Wessing Partnerét kérdeztük.

Lakásvásárlás és eladás értékkülönbözete után csak akkor kell személyi jövedelemadót fizetni, ha a vásárlástól számított 5 éven belül adunk túl az ingatlanon. Az első 5 évben sávosan csökken az adó számításánál figyelembe veendő érték, minél hosszabb idő telik el a vásárlás óta, annál kevesebbet kell fizetnünk. Az adóalap meghatározása során az ingatlan eladásának vételárából le kell vonni azt a vételárat, amelyért az ingatlant korábban megszereztük, valamint az egyéb, ingatlannal kapcsolatos költségünket és esetleges értéknövelő beruházásainkat. Az így számított összegnek meghatározott százalékát kell figyelembe venni az elmúlt évek függvényében és ezután kell 15 százalékos szja-t fizetni:

100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,

90 százaléka a megszerzés évét követő 2. évben,

60 százaléka a megszerzés évét követő 3. évben,

30 százaléka a megszerzés évét követő 4. évben,

0 százaléka a megszerzés évét követő 5. és további évben.

A lakásfelújítás költségeit ekképpen számításba tudjuk venni az 5 éven belül átruházott lakások esetében is. Bár a törvényszöveg tervezetét még nem mutatták be, a rövidtávú – befektetési célú lakásvásárlás szempontjából kiemelkedő jelentőségű lehet az szja-mentesség, hiszen itt a lakásvásárlást követő 5 éven belül eladott ingatlanok esetén akár a számított összeg 100 százaléka is képezheti az adóalapot, így jelentős adófizetési kötelezettséget spórolhatnánk meg, ha az ingatlant háromgyermekes anyukaként vásárolnánk meg.

Az Airbnb-jellegű lakáskiadásra vonatkozó szabályok

Airbnb jellegű, azaz rövidtávú szállásszolgáltatás nyújtása esetén 3 féle adózási forma lehetősége biztosított, melyek közül a költségek mértékétől függően érdemes választani.

Kevés költség felmerülése esetén ajánlott a 10 százalékos költségátalány alkalmazása, mely keretében tételes elszámolás nélkül, a szálláshelyszolgáltatásból származó

bevétel 10 százalékát számolhatjuk el költségként, tehát a lakáskiadásból befolyt bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek, amely után adózni kell.

Amennyiben az igazolható költségeink meghaladják a bevétel 10 százalékát, tételes költségelszámolást érdemes választani, mely esetben igazolnunk kell a bevételből levonni kívánt költségeinket.

Kifejezetten az „Airbnb-típúsú”, rövidtávú (90 napot meg nem haladó) fizető-vendéglátói tevékenység esetén választhatjuk a tételes átalányadózást is. Magánszemélyként legfeljebb 3 lakás vagy üdülő kiadása után adózhatunk így. Az átalányban megállapított adó mértéke 38 400 forint/szoba/év, ezt negyedévenként kell megfizetni, ennél a formánál azonban nem számolhatunk el költségeket.

A rövidtávú lakáskiadásnál az egyes adózási formáktól függően érhető el „adó-megtakarítás”, alapvetően azt lehet mondani, hogy ennél a befektetési formánál leginkább átalányadózás és tételes költségelszámolás esetén nyerhetne nagyot a szállásadó anya. Azonban tételes átalányadózás választása esetén, már egy átlagos, 2 szobás lakás kiadásának a példáját tekintve is éves szinten 76 800 forintos kedvezményt jelent az adómentesség.

A hosszú távú lakáskiadásra vonatkozó szabályok

A „hagyományos”, hosszú távú ingatlan bérbeadási tevékenység szintén önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, itt a fentebb már ismertetett költségelszámolási módok (10 százalékos költségátalánnyal, vagy tételes költségelszámolás) közül választhat az adóalany az adóalapot képző jövedelem kiszámításához, az adókulcs itt is 15 százalék. Fontos, hogy 2019. január 1-je óta ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem megállapításakor nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatával összefüggő, bérlőre áthárított díjat, jellemzően a közüzemi szolgáltatások díját, így ezek összege csökkenti az adóalapot. Természetesen ennek a számításnak az elvégzésekor is vannak speciális esetek, melyet a NAV honlapján megtalálható állásfoglalás részletesebben magyaráz. A hosszú távú bérbeadás esetén is az anya a jövedelme után mentesülhetne a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól.

A fenti adózási szabályok alapján legalább háromgyermekes anyukaként jelentős adó megfizetése alól lehetne mentesülni. Erre tekintettel a nagycsaládosok a befektetéseik során is nagy figyelmet fordíthatnak majd arra, hogy az egyes befektetéseik, ingatlanvásárlásaik alkalmával a szerződésben az édesanya kerüljön szerző félként feltüntetésre - tette hozzá a szakértő.

Hány háztartást érint?

A KSH 2016-os mikrocenzusa szerint a négy vagy ennél több gyereket nevelő családok száma 38 ezer volt. Ezzel szemben a három gyereket nevelő családok száma 136 ezer, vagyis az szja-mentesség kibővítése 4-5-szörösére növelheti az érintett családok számát. Valójában azonban a fenti két számból csak közvetetten tudunk erre következtetni, hiszen a több gyereket vállaló nők egy része bizonyára már kisebb háztartásban él, ahogy a gyerekeik felnőttek. Vagyis egyrészt mindkét esetben valójában több anya érintett az szja-mentességben, mint ahány "jelenleg nagycsaládos" háztartást nyilvántart a statisztika. Másrészt viszont a KSH által megfigyelt nagycsaládok jelentős részénél az anyák nem aktív keresők, így ők nem szereznek szja-köteles jövedelmet.

A hazai lakásállomány jelenleg a 4,5 milliót közelíti, amiből mintegy 4 millió lakóingatlanban laknak, a többi üresen áll. Az érintett további 136 ezer háztartással számolva az intézkedés a lakásállomány nagyjából 4 százalékát érintheti. Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy a lakáspiaci hatásokat várhatóan az határozza majd meg, hogy pontosan hogyan fog kinézni a tervezett szja-mentességre vonatkozó törvény. Ha a négy gyerekes anyákra vonatkozó módon valósul meg az intézkedés, akkor annak lakáspiacra gyakorolt hatásai - a már fent említett okok miatt - korlátozottabbak lehetnek, de még ebben az esetben is igaz lesz az, hogy az érintett családoknál maradó többletjövedelem az egyéni döntések szintjén az ingatlanpiacon is megjelenhet, ami valamekkora mértékben befolyásolhatja bizonyos elhelyezkedésű és méretű lakások iránt a keresletet és ebből adódóan az árakat.

