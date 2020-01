Így szerezhetsz sok pénzt, ha késve adják át az új lakásodat

Akár sok száz ezer vagy több millió forintot is lehet szerezni akkor, ha körültekintően kötjük meg a szerződést az új lakást építő és azt eladó céggel. Jogi érvek jönnek.

„A fővárosban a fejlesztés alatt álló új lakások 55 százaléka van csúszásban.”- állítja az MNB legutóbbi Lakáspiaci jelentése. A drámai számok több ezer vevőt érintenek és várhatóan a most szerződő vevők jelentős részének lakása sem készül el időben. A csúszásokat vevői oldalról megakadályozni többnyire lehetetlen, de észszerű mederben tartani és szankcionálni már lehetséges.

Az eladó, ha a szerződésben vállalt határidőben nem teljesíti a lakásátadást, szerződésszegést követ el. Kevesen tudják, hogy a vevőnek ebben az esetben a Ptk. alapján joga van elállni a szerződéstől és a foglaló dupláját visszakapni akkor is, ha ezt a szerződés nem tartalmazza. Az esetek többségében az eladó egy cég, a vevő pedig magánszemély. Ezeket az ún. fogyasztói szerződéseket a törvény kiemelt védelemben részesíti - hívja fel a figyelmet dr. Nagy Barbara ingatlanügyekkel foglalkozó ügyvéd.

A szakember azt mondta a Portfolionak nyilatkozva, hogy hiába létezik ez a védelem, tapasztalatai szerint a vevők többsége nem szeretné megszüntetni a szerződést, hanem kivár, még akkor is, ha hónapokig, évekig ezzel jelentős többletköltséget kell vállalnia (pl. bérleti díj).

Erre az esetre is kitűnő megoldást jelent a kötbér - emelte ki az ügyvéd.

A legtöbb beruházó alkalmazza is, azonban sajnos kiüresített tartalommal. Mire kell itt gondolni? Meghatároznak egy türelmi időt (3-6 hónap), amíg hiába múlt már el az átadási határidő, nem kötelesek kötbért fizetni. Aztán vállalják a fizetést, de maximalizálják általában 6 hónapban. Így előfordulhat, hogy egy 1 éves csúszás esetén csak a félidőre kell kötbért fizetniük, és nem nő az összeg pl. 2 éves csúszás esetén sem.

Dr. Nagy Barbara azzal folytatta, hogy az sem mindegy, hogy milyen összegű a kötbér. A legtöbb szerződés szerint havonta pár tízezer, esetleg 100 ezer forintra jön ki, ami biztosan nem elég arra, hogy fedezze a vevők késedelem miatti költségeit. Fontos tehát már szerződéskötés előtt figyelni erre.

Lehetőség szerint türelmi idő nélkül és az átadásig tartson a kötbérfizetés. A havi összege pedig annyi legyen, amennyiből megközelítőleg egy hasonló paraméterű ingatlan havi bérleti díja kijön.

A kötbérben az a nagyon praktikus, hogy nem kell bizonyítani, hogy mennyi kár érte a vevőt, attól függetlenül jár. Arra a kérdésre, hogy mit tehet a beruházó, ha az ő kivitelezője is késik, dr. Nagy Barbara rámutatott arra, hogy a beruházónak is lehetősége van egyéb biztosítékok mellett pl. kötbért kérni a kivitelezőjétől. A kivitelezési szerződésekben gyakran kérik is ezt az ügyvédtől, így a beruházó átháríthatja a kárt arra, aki azt ténylegesen okozta.

A gyakorlatra utalva emlékeztetett: előfordul, hogy a vevőt nagyobb kár éri a késedelem miatt, mint amennyi kötbérre jogosult. Ilyenkor kérheti a kötbért meghaladó kárát, ezt azonban az eladók a legritkább esetben fizetik ki önként. Egyre több olyan ítélet lát azonban napvilágot, amelyben megítélik a vevőket ért bizonyított károkat, ez a legtöbbször az évekig kényszerűségből fizetett bérleti díj. "Ezt látva remélhetőleg az eladók is nyitottabbak lesznek a tárgyalásra, pereskedés helyett. Ugyanígy kártérítés kérhető, ha nem alkalmaztak kötbért a szerződésben." - fűzte hozzá.

Nyilván nehéz a beruházóknak is reálisan megítélni, hogy mikor készül el az épület, de javasolt inkább a ráhagyás, mint a kecsegtető korai dátumok bevállalása, mert előteljesíteni lehet, de a késedelmet kimenteni már sokkal nehezebb - fejtette ki dr. Nagy Barbara ügyvéd.