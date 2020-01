Cölöp erdő nőhet két hét múlva a BMW debreceni telephelyén

Két héten belül elkezdődnek a debreceni BMW-gyár építési munkálatai, folytatódnak a kapcsolódó infrastrukturális beruházások.

Február 13-án kezdődnek a debreceni BMW-gyár cölöpözési munkálatai, a beruházás első ütemében 460 ezer négyzetméter alapterületű épületet építenek meg – jelentették be az Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szervezésében megrendezett 11. Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián, Herceghalmon. A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. tájékoztatása szerint a gyár helyszínéül szolgáló teljes, 400 hektáros területet az előkészítési munkálatokat követően áprilisban adják át a beruházónak.

Most is zajlik az ipari és közlekedési infrastruktúra kialakítása. Két autópálya-leágazást, nagy kapacitású vasúti átrakót, kamionparkolót és új vonatmegállókat is létesítenek. Az előzetes becslések szerint az idei évtől kezdődően mintegy 6 ezer ember dolgozik majd a gyár és környezetének építési munkálatain.

A BMW-gyárnak otthont adó Észak-nyugati Gazdasági Övezet 400 hektáros területének előkészítésén tavaly január óta dolgoznak. Többek közt régészeti, lőszermentesítési és talajkiegyenlítési munkálatokat végeztek. Mára a munkálatok 80-90 százaléka elkészült, a teljes területet áprilisban adják át a német beruházónak.

Debrecen hosszú távú ingatlanpiaci lehetőségeivel egy hamarosan induló sorozatunkban foglalkozunk.

