Nemzetközi sajtóba került Magyarország a szuperállampapír ingatlanpiaci hatásai kapcsán

Korábban mi is sokat foglalkoztunk a MÁP+ lakáspiacra gyakorolt hatásaival, most viszont a nemzetközi sajtóban is megjelentek az ezzel kapcsolatos hírek. A Bloomberg cikke a Knight Frank adatbázisa alapján 2019 harmadik negyedévre 24 százalékos áremelkedést mond Budapestre, amit most a szuperállampapír lassíthat le. A cikk kiemeli, hogy az elmúlt négy évben az országos lakásárak 60 százalékkal emelkedtek, ami az Európai Unióban a legmagasabb érték. Az áremelkedés oka mögött elsősorban a bérek emelkedését említi meg, bár ez számos más tényezővel is magyarázható.

Az biztos, hogy a MÁP+ hatása is csökkenti a lakáspiacra belépő befektetők számát, de feltételezhető, hogy a hozamok csökkenése miatt egyébként is kevesebben vásárolnának befektetési céllal lakást mint az elmúlt években. Az elérhető adatok szerint 2019-ben jelentősen lelassult az áremelkedés, így mostanra az EU országainak középmezőnyébe csökkentek vissza a számok, ami feltehetően nem csak a MÁP+ -nak köszönhető.

A cikkben egyébként érdekesség, hogy a magyar fővárost két kínai város követi, melyek közül a dobogó harmadik fokán az utóbbi hetekben a koronavírus kapcsán elhíresült Vuhan áll.

