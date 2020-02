Most éri meg családi házat venni - Íme a részletek

Több mint a felét adták a családi házak a használtlakás-eladásoknak az előző év első 9 hónapjában, a forgalom pedig egyedül a községekben, szintén a családi házak körében növekedett. A családi házak népszerűségének növekedésében szerepet játszik a falusi CSOK is, de kulcsfontosságú tényező, hogy ezeknek az ingatlanoknak nem nőtt olyan ütemben az ára, mint a lakásoké – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egyre növekszik az eladott használt lakóingatlanok között a családi házak részaránya: múlt év januárjától szeptemberig az értékesített ingatlanok 53 százaléka családi ház volt, miközben a nem-panel társasházi lakások 32, a panellakások pedig csak 15 százalékot tettek ki. A családi házak iránti érdeklődést mutatja az is, hogy bár összességében a teljes lakáspiaci forgalom csökkent, a községekben 0,8 százalékos növekedés látható.

Lakás Klub 2020 A hazai lakáspiac legfontosabb kérdéseiről beszélnek majd a szakértők a március 28-án megrendezésre kerülő Lakás Klub 2020 rendezvényen.

„A családi házak esetében jelentős piaci kilengéseket az elmúlt években nem igazán tapasztaltunk, az árakat és a tranzakciószámot – a többi lakástípussal szemben – itt nem befolyásolta például a befektetési célú vásárlások felfutása. Ugyanakkor az elmúlt években tapasztalt általános és extrém mértékű áremelkedés, valamint a vidéki használt lakások vásárlására is fordítható falusi CSOK megjelenése érezhetően több vevőt mozdít a családi házak felé” – mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Valkó Dávid OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev Tovább … Tovább Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev

Az árnövekedésben jelentős különbségek mutatkoztak az egyes ingatlantípusok esetében: amíg az ingatlanpiac slágertermékénél, a panellakásoknál vidéken és a fővárosban is egyaránt 22 százalékos volt a növekedés, a családi házak mindössze 3,7 százalékkal drágultak országosan, a tavalyi első három negyedévben.

Egyértelmű forgalomnövelő hatása volt ezen a piacon a már említett falusi CSOK júliusi bevezetésének is, amelynek értelmében 2468 településen, legfeljebb 5 millió forint értékben lehet állami támogatást igénybe venni ingatlanvásárlásra, valamint ugyanennyit bővítésre és korszerűsítésre. A növekvő vevői érdeklődés szempontjából fontos változás az idei évtől az is, hogy saját lakhatási célú lakásépítésnél és a bővítési, korszerűsítési munkálatoknál, a falusi CSOK által érintett kistelepüléseken 5 millió forintig áfa-visszatérítés is igényelhető. Így az ebben a szegmensben keresők előnyben vannak az értékesítési céllal épített családi házak vevőivel szemben, akiknek ettől az évtől újra 27 százalékos áfával kell kalkulálniuk.

Címlapkép forrása: Getty Images