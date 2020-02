Indul az aukció: kiszórja a legdrágább ingatlanjait a vagyonkezelő

Ismét meghirdeti nagyobb értékű ingatlanjait február 11-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) az elektronikus aukciós rendszerben - írja az MTI.

A vagyonkezelő tájékoztatása szerint továbbra is alkalmazzák a tavaly bevezetett csomagszerű értékesítési módszert, így például több mint 1 milliárd forint értékben ismét meghirdetnek balatonszemesi, szántódi és siófoki üdülőket. Az árverési listában most is szerepelnek kisebb értékű lakások, házak, február 11-től viszont a különösen magas értékű, egyszerre több ingatlant is tartalmazó csomagok is kikerülnek az értékesítési listára.

Újra licitálhatóvá válik a korábban kormányzati üdülőként funkcionáló vízparti, 20 hektár nagyságú üdülőkomplexum Balatonőszödön. A budapesti ingatlanok közül az MNV kiemelte, hogy február 11-én újra hirdetik az Andrássy-Izabella úti, korábban MÁV-székházként ismert ingatlanegyüttest. A legutóbbi licit során az egykori székházat közel 8 milliárd forintos kikiáltási áron kínálták, ám akkor egy vételi ajánlat sem érkezett, így a vagyonkezelőnél maradt az ingatlan.

Az állami tulajdonú ingatlanok kezelése tekintetében az MNV Zrt. fő feladata az állami feladatok ellátásához szükséges ingatlanok biztosítása. Az ingatlanvagyona hozzávetőlegesen 553 ezer tételből áll, ezek közül jelenleg több mint 510 ezret használ a vagyonkezelő szervezet.

Az ingatlancsomagokat a hivatalos elektronikus aukciós felületen lehet megnézni, az értékesítések szabályairól és az ingatlanok részletes adatairól az árverési hirdetményben lehet tájékozódni. Az elektronikus aukciós rendszer lényege, hogy bárhonnan elérhető, így azon keresztül bárki licitálhat. Az MNV portfóliótisztítási stratégiájával összhangban az értékesítendő vagyonelemek nem látnak el közfeladatot, így állami tulajdonban tartásuk sem vagyonpolitikai, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt - közölte a vagyonkezelő.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László