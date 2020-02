Újabb ezer lakás jöhet a Duna-parton? - Óriási telket vett a legnagyobb lakásfejlesztő

A Cordia egyik ingatlanalapja (Cordia Global Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Cordia Global 27. Ingatlanfejlesztő Részalap) vásárolta meg azt a mintegy 11,5 hektáros, vagyis 115 ezer négyzetméteres fejlesztési területet, amit már 2018 őszétől árult a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt.

A telek a Váci út mellett, a XIII. kerületi Meder utca és az Újpesti-öböl közötti területen fekszik, a Marina Part Lakópark és a Duna Plaza közelében. Bár a Recovery ingatlankínálatából már kikerült a telek, és a vételárat sem hozták nyilvánosságra a szerződő felek, másfél évvel ezelőtt azonban 10 milliárd forintos áron kínálták eladásra. A fővárosban a jelenlegi telekszűkös helyzetben, a korábbi vételár vélhetően inkább felfelé módosult.

Recovery Ingatlan

Ha a folyamatban lévő ingatlanfejlesztéseket és beépítési sűrűséget elnézzük, ennél kisebb területekre is építenek több mint ezer lakást, több ütem alatt, így itt is ezer fölötti lakásszámmal lehet számolni, egy esetlegesen elinduló lakóingatlan-fejlesztés esetében. Ha vegyes funkciójú ingatlanokkal építenék be a telket, az is több száz lakást jelenthetne, és lényegében egy új városközpont alakulna ki azon a környéken.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt