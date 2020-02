Kalifornia legdrágább házát vette meg Jeff Bezos (videó)

Tavaly decemberben írtunk arról, hogy 150 millió dollárért elkelt Kalifornia legdrágább háza . Ezúttal azonban egy másik ingatlanért ennél is magasabb összeget fizettek, a vevő pedig nem más, mint a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos - számolt be róla a Wall Street Journal . Az ingatlant most egy videón mi is bemutatjuk.