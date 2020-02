Koronavírus: ez az eddigi legdurvább éles home office gyakorlat a világban

A home office és a távmunka nem a jövő, hanem a jelen - legalábbis a munkavállalók szemében biztosan. Mára olyannyira fontossá vált a rugalmas munkavégzés, hogy sokan akár a fizetésükből is lejjebb adnának azért, hogy otthonról dolgozhassanak. De mi történik akkor, ha a munkavállalók nem önszántukból, hanem kényszerből dolgoznak otthonról? Ez történik ugyanis a koronavírus sújtotta kínai nagyvárosokban, ahol az World Economic Forum beszámolója szerint a csúcsidőben szinte kihaltak a tömegközlekedési esszközök.

A súlyos tüdőgyulladást okozó koronavírus-járvány elleni küzdelem rendkívüli nehézségeket jelent a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanban, de a többi nagyvárost sem hagyta érintetlenül a betegség, ami a legutóbbi adatok alapján még gyorsabban terjed Kínában, mint ahogyan azt eddig gondolták a szakértők.

Nem véletlen, hogy sokan még a munkába járási szokásaikat is megváltoztatták, hogy ezáltal minimalizálják egy-egy lehetséges beteggel való érintkezést. A World Economic Forum videójából kiderül, hogy Pekingben, a legnagyobb csúcsidőben lényegében kihalt a metró, és több millió kínai munkavállaló most először volt kénytelen otthonról dolgozni.

Milyen volt eddig a helyzet Kínában?

Az az elképzelés, hogy 9-től 17 óráig dolgozzunk egy sivár irodában, lassan majdnem ugyanolyan elavulttá válik, mint a faxberendezés, amit a különböző nemzetek irodai dolgozóinak többsége is hasonlóan lát. A Globális Munkahelyi Felmérés (Global Workplace Survey) 15 ezer vállalat részvételével készült, ez alapján Kínában a megkérdezettek:

51 százalékának van a munkahelyén flexibilis munkavégzés (Németországban ez az arány pl. 80 % volt, míg Japánban 32%);

a rugalmas munkavégzést megengedő Kínában lévő cégek 68%-a a napi ingázási idő csökkentése miatt vezette be ezt a lehetőséget;

a megkérdezett kínai cégek 52%-a szerint 20%-os hatékonyságnövekedést tapasztaltak az otthoni, illetve a távmunka bevezetésével (a globális eredmény, hogy a cégek 85%-a gondolja ezt)

A magyar home office

Itthon is egyre népszerűbbé válik a rugalmas munkavégzés, a következő két évben a munkaerőpiaci helyzetnek és a technológia kínálta lehetőségeknek köszönhetően akár a duplájára is nőhet ez a fajta munkavégzés Magyarországon. Az EU-s országokat elnézve, még van is tere a bővülésnek,

MAGYARORSZÁGON ugyanis JELENLEG AZ EU-S ÁTLAG FELE, HOZZÁVETŐLEG 2,5 SZÁZALÉK A MUNKÁJUKAT FOLYAMATOSAN TÁVOLRÓL VÉGZŐK ARÁNYA.

A kényelmi szempontokon túl, a távmunka összességében növelheti a hatékonyságot, a cégek költséget takarítanak meg a kevesebb munkaállomás kiépítése és a kisebb irodafenntartás miatt, illetve a társadalmi haszna, hogy a munkahelyre bejárás okozta környezetterhelés is jelentősen csökken.

Címlapkép forrása: Getty Images