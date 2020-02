Botrányosan néz ki a Balaton melletti kísértetváros - Hamarosan dönthetnek a sorsáról

Eltűnhet a sokak szerint Balatonfüred szégyenfoltjának számító, a kempinggel szemközti, lerobbant szórakozó negyed. Ehhez azonban lépnie kell az önkormányzatnak: kisajátítási eljárást kell indítania. A polgármester azt mondta a Portfolio-nak, hogy intenzíven keresik ennek jogi alapját és idén szeretnék elrendezni az ügyet.

Csaknem két évtizedes történet érhet véget, ha a balatonfüredi önkormányzat kellő jogalapot talál a jelenleg Sun City-nek hívott szórakozó-és kereskedelmi negyed megszüntetésére. Bóka István polgármester, aki egy személyben az állami és önkormányzati vezetőkből álló Balaton Fejlesztési Tanács elnöke is, a testület februári ülése után azt mondta a Portfolio-nak, hogy a kisajátítás az egyetlen megoldás, mert a lepusztult, túl zajos negyed árt a város hírnevének. Hiába próbáltak már egyezkedni a szórakoztató programok szervezőivel, továbbá a telepen található ingatlanok tulajdonosaival, nem sikerült. Nem régen korlátozták a nyári nyitva tartást, de ez sem segített.

Formailag társasházként működik a közösség: 46 épületben 136 különálló ingatlan található 83 tulajdonossal. A városvezető szerint közülük már sokan szabadulnának az ingatlanjaiktól, ám a vásárlás aránytalanul nagy terhet tenne Füred vállára, amit eddig még nem tudtak vállalni. Konzervatív becslések szerint is több milliárd forintba kerülne a tranzakció-sorozat.

Tavaly nyáron a Sun Cityben több vendéglátóipari egység és egy 35 szobás “bulihotel” is várta a vendégeket. Az ezeket ajánló óriásplakát még most is ott díszeleg a bejárathoz közel. A szórakozó központ honlapján az idei tervekről még semmi sem található. Telefonos és írásos megkeresésünkre nem reagáltak.

A hatalmas területet és az ingatlanokat február közepén senki sem őrizte, a bejárást nem akadályozta felirat, a negyedben egy teremtett lelket sem találtuk. Volt viszont szemét, málló vakolatú házak sokasága, bedeszkázott ablakok és még eladó táblával díszített romos ház is.

Korábban a központot üzemeltető S.D. Park Üzemeltető Kft. társtulajdonosa, Zámbó Attila azt nyilatkozta a távirati irodának, hogy fejleszteni akarják a 2011-ben átvett központot, erre saját erőből 20 millió forintot fordítanak és 48 millió forintos uniós támogatásra is pályáznak, ebből egyebek között egy szabadtéri színpadot építenek.

A köztudatba csak görög faluként bevonult negyed éveken át veszteséges üdülőközpont volt, majd 2005-ben Annagora Park néven folytatta. Öt évvel később már Sundance Park lett belőle, amit 2011-ben kereszteltek át Sun Cityre. Nyaranta sok tízezer vendéget fogadott a különféle rendezvényeken.

Balatonfüred a top 3-as balatoni helyiségek között szerepel az ingatlanpiacon. Az új építésű lakások csaknem budapesti négyzetméterárakon kelnek el. Nagyon kevés az üres telek, különösen hiány van belőlük a belterületeken, márpedig a Sun City egy ilyen városrészben található. Valószínű, hogy ha tényleg sor kerül a kisajátításra, akkor valamilyen intézményi funkciót tesz oda az önkormányzat, például sport-vagy egészségügyi/rekreációs központot, kisebb kiskereskedelmi vagy szolgáltató kiegészítő elemekkel.