Hamarosan megszűnhet a kőműves szakma

A különböző projekteknél egyre korábbi igényekkel találkozunk, ugyanakkor a mi tevékenységünk jellemzően a fejlesztés végén jelentkezik, így erre sok esetben kevesebb pénz marad. Az innovációkat nézve a tervezői és a kivitelezői kör ma már sokkal hamarabb találkozik a piacon. Akár egy építési területet is megfigyelhetünk videótechnikával, egy emelet egy részletében zajló munkákról is azonnali információkat kapunk, ami egy távoli kontrollt tesz lehetővé a technika által. Noha a lakás szegmensben csökkenés várható, az ipari ingatlanok és vállalatok esetében komoly megrendelésekre számítunk, emellett a hatékonyságnövelő technológiák alkalmazása miatt is folytatódhat a növekedés. A többi iparághoz képest nálunk a legmagasabb a munkaerőkitettség, de ezt már beárazta a piac, így most az árfolyam okozza a legnagyobb kitettséget. – mondta el Banai Miklós, a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. ügyvezető, tulajdonosa.

Az utóbbi években minket is rengeteg munka talált meg, rájöttünk, hogyan lehet hatásfokot emelni, hatékonyabbá tenni a folyamatokat, a sok munka miatt mi is sokat fejlődtünk, javult a szereplők közti kommunikáció is, ami nagyon hatásos folyamat, összességében ez egyfajta szakmai fejlődést jelentett. Egy konkrét példával élve az egymás melletti szobákban nagyon nagy különbség lehet például a hőmérséklet és páratartalom igényiben, ilyen szempontból a gépészet is sokat fejlődött. A gázfűtést egyre inkább a hőszivattyú, a radiátorokat pedig a mennyezet hűtés, fűtés váltja ki. A volument tekintve az egész épületgépészet növekedésben van, a következő évekre is növekedést várok, a költségkeretre való tervezés miatt. Az anyagok költsége azonban euróalapú, a forint árfolyama miatt így biztosan lesz emelés, de a munka költségeiben stagnálást vagy enyhe csökkenést várok, ami ezt részben kiegyenlítheti – emelte ki Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója.

Mivel kőműves utánpótlás már nincs, a szakma úgy néz ki kihal, ezért 20 éve elkezdtünk egy új technológiát keresni. Ez a termék lett az előregyártott téglafal, ami hagyományos tégla, egy speciális kétkomponensű ragasztóval összeragasztva.

Ennek köszönhetően a téglafal a gyárból 1 órán belül kikerülhet, nincs száradási idő, állandó a minőség, a munkaidő pedig az építkezéseken 80 százalékkal lecsökken.

Emellett ezzel a megoldással a vágott tégla, ami az építkezéseken az egyik legnagyobb hulladékot adják kiküszöbölhető, a megfelelő méretű falak tervezésével ráadásul az építési hulladék még tovább csökkenthető. Mivel az új termékünk 2021 második felétől lesz elérhető, így optimista vagyok, az új technológia ha nem is csökkent árat, de jobb minőséget eredményezhet – hívta fel a figyelmet Nagy Péter, a Redblocsystems GmbH magyarországi képviselője.

A 2014 és 2019 közötti boom a megrendelőknek köszönhető. Míg akkor 20 mixert mozgattunk, most 60-at, de teljesen más a logisztika és a megrendelők hozzáállása is változott. Ma már időben leadják a megrendeléseket, sőt gyakran megkérdezik, miben segíthetik az alapanyag szempontjából a kiszállítást. Az utóbbi években több pénzt költünk a minőségre, így a megrendelőinket jobban tudjuk kiszolgálni. A piaccal kapcsolatban nehéz bármit is mondani, mivel nincsenek hosszútávú adatok, de idén stagnálásra számítok, utána a magasépítésben akár enyhe, 10-15 százalékos csökkenés is bekövetkezhet. – mondta el Scholz Péter, a Betonpartner Kft. cégvezetője, az ügyvezetőség tagja.

Egy hatalmas presztízsnövekedésen vagyunk túl a szakmában. A kivitelezésben az állványozás megítélése sokat változott, egyre nagyobb az állványok iránti igény, de a generálkivitelezők is sokat tettek a kommunikáció javulásáért. Az elmúlt években az állványépítésben is hatalmas fejlődés ment végbe, mind létszámban, mind hatékonyságban, mind árbevételben. Elsősorban a gépesítése az, ami szembetűnő. Az innováció nálunk az előkészítésben látszik, egy 3D-ben megtervezett állvány tervét előre, mobiltelefonon meg tudja nézni az állványozó. Noha az idén a lakásépítések kiesése már érezhető lesz, a többi területen továbbra is szükség lesz állványokra, így pozitív vagyok a jövőt tekintve – mondta el Serdült Sándor, a Layher Kft. ügyvezetője.

A beszélgetés végén Kiss Gábor elmondta, hogy a Metrodom a jövőben is marad a lakóépületeknél, de a 27 százalékos áfa jelentősen vissza fogja vetni a következő 2-3 év volumenét, így szűkülő időszakra számítanak, ezért optimalizálják a volument és a piacot. A kivitelezési árak a közönség szerint enyhén tovább növekednek vagy stagnálhatnak 2020-ban, de a mostani árszint már mindkét oldalnak megfelelő lehet, így a szakértő nem számít jelentős változásra.