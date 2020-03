Látványterven az 5-ös metró nyomvonala - Újabb információk láttak napvilágot

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) múlt heti ülésén megtárgyalta és jóváhagyta az ötös metró távlati koncepcióját, illetve az annak első ütemeként megkezdett hév-fejlesztési programot - mondta el Vitézy Dávid, közösségi oldalán , aki egy látványtervez is mellékelt a várható nyomvonalról. A Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével működő, a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közötti legmagasabb szintű egyeztető fórum kimondta: kiemelt jelentőségű fejlesztésről van szó, melynek a 2021 és 2027 közötti európai uniós fejlesztési ciklusban történő megvalósításában a Főváros és a Kormány is egyetért.

Február végén a Budapest Fejlesztési Központ kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló tendert. A következő évtized legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő hév-fejlesztéseinek tervezőjét nyílt európai uniós közbeszerzési eljáráson választják ki, mely jelenleg is folyamatban van.

A tervezési feladat műszaki tartalma a következő:

A H6-os ráckevei hév teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utastájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése és a sebesség emelése. Az FKT kimondottan rögzítette, hogy a projekt keretein belül szükséges megvizsgálni a pesterzsébeti lakótelepről a H6-os hév elérhetőségének, valamint a térség közlekedési kapcsolatai fejlesztésének lehetőségeit, beleértve a vizsgálati feladatokba a Pesterzsébet intermodális csomópont létrehozását és a hév és a 3-as villamos közötti közvetlen átszállási kapcsolat lehetőségét is.

A H7-es csepeli hév teljes felújítása, megállóinak akadálymentesítése, utastájékoztatás megújítása, az állomások környezetének rendezése, P+R parkolók létesítése, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetése, a sebesség emelése és vonalhosszabbítási tervek készítése Csepelen az Erdősor útig.

A H6-os ráckevei és a H7-es csepeli járatok – összefonódva – a Közvágóhíd állomástól föld alatt, Boráros téri megállással egészen a Kálvin térig történő meghosszabbítása, régi hiányt pótolva, új átszállási kapcsolattal a 3-as és 4-es metrókra, és ezen vonalak utasai számára megadva a közvetlen belvárosi kapcsolatot.

A beruházási program része a csepeli hév felszíni, Duna-parti nyomvonalának kiváltása után új Duna-parti sétány tervezése a Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között, illetve a fejlesztéssel érintett fontos budapesti közterek, csomópontok rendezése (Boráros tér, Közvágóhíd), ahogy az ábrán is látható. A terveket a Budapest Fejlesztési Központ a Főváros bevonásával készíti majd el.

A H5-ös szentendrei hév vonalon modern, akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát tervezünk, a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével. A III. kerületi szintbeli közúti átjárók ütemezett különszintűvé alakítása, a lehetséges műszaki megoldások vizsgálata a tervezési feladat része.

Forrás: Vitézy Dávid, Facebook

Mindezen fejlesztések együttesen adhatják az 5-ös metró koncepció első ütemét. A koncepció lényege a H5-ös, H6-os és H7-es hévek összekötése a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvasúti rendszer létrehozása, melyen akár az Esztergom felől és Kunszentmiklós-Tass felől érkező MÁV elővárosi vonatok is közlekedhetnek majd a jövőben. A vonal egy összekötő alagúttal lehet teljes a távlatban, az eddig felsorolt munkák elvégzését követően, ennek nyomvonala azonban még nem eldöntött. Az 5-ös metró koncepció befejezését jelentő új összekötő alagutat vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is készül a most megrendelendő munkák részeként, mely kijelöli ennek a távlati fejlesztésnek a nyomvonalát és megállóit.

Az infrastruktúra-tervezéssel párhuzamosan hamarosan indul az érintett hév-vonalakra új, alacsonypadlós, klimatizált vonatok beszerzésének tendere is a MÁV-HÉV-vel együttműködésben. Az FKT ülésén elfogadott műszaki tartalom szerint a vonatok és az állomások a nagyvasúti sztenderdek szerinti peronmagassággal és a vasúti átjárhatóságot biztosító paraméterekkel készülnek, annak érdekében, hogy a Kunszentmiklós-Tass, illetve az összekötés után az Esztergom felől érkező motorvonatok is tudják távlatban használni az alagutat.

Címlapkép forrása: Getty Images