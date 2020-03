Koronavírus: egyetemisták ezrei költözhetnének a bulituristáknak szánt Airbnb lakásokba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon az operatív törzs javaslatára veszélyhelyzetet rendelt el a kormány, amelynek része az egyetemek bezárása is. A rendelkezések értelmében március 12-től a hallgatók nem léphetnek be az egyetem területére és több kollégiumból március 15-től a magyar állapolgárságú diákoknak is ki kell költözniük. A hallgatók azonban az egyetem mellett gyakran dolgoznak is, így felmerül a kérdés, hogy hogyan tudja megoldani a lakhatását az a diák, aki különböző okokból nem tud vagy nem akar hazautazni, viszont a kollégiumban sem maradhat. A helyzet kapcsán adná magát, hogy az üresen álló Airbnb-n hirdetett lakásokat a tulajdonosok a következő hónapokban ideiglenesen bérbe adják az érintett diákoknak. Megvalósítható lenne mindez? Ennek jártunk utána.