Végre megújul a nagy vásárcsarnok Szombathelyen

Véglegesítették a teljesen megújuló szombathelyi vásárcsarnok terveit. Hamarosan indul a kivitelezés.

A vasi megyeszékhelyen évek óta zajlottak az előkészületek, de a költségvetésbe sokáig nem tudták beilleszteni a pénzt. Végül tavaly decemberben, immár az új városvezetés felgyorsította a munkákat, így elindulhat a kivitelezés – közölte a nyugat.hu. Március végén adják át a munkaterületet a kivitelezőnek, addig pedig a II. csarnokból és a fejépületből ki kell költözniük a bérlőknek.

A felújítás több ütemben valósul meg. Az első ütemben a II. csarnokot és a Hunyadi út felőli úgynevezett fejépületet újítják fel, ez idő alatt pedig a Nádor utca felőli oldalon lévő külső árusítótéren felállított sátorban árulhatják portékáikat az árusok.

A lap utalt rá, hogy az évekkel ezelőtti elképzelések szerint a bontás után újraépítették volna a hátsó csarnokot, a parkolást és a közlekedést is átszervezték volna, emellett zöld növényzet terveztek a tetőre. A lap úgy tudja, hogy eredetileg mintegy kétmilliárd forint lett volna a felújítás és az Európai Unió finanszírozta volna.

Tavaly áprilisban viszont úgy döntött a közgyűlés, hogy lefaragnak a költségekből, hogy beleférjenek a kb. egymilliárd forintos keretbe. A javaslatok között szerepelt, hogy hagyják el a zöldtetőt, ne telepítsenek napelemes rendszert, ne építsék ki a hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert, műanyag nyílászárókat építsenek be és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. fűtse az épületet – írta a lap.

Ezeket a javaslatokat el is fogadták és kiírták az új közbeszerzési pályázatot, de még így is 350 millióval túllépte a keretet a legolcsóbb ajánlat. A januári közgyűlésen végül úgy döntöttek, hogy az önkormányzat hozzáteszi a kerethez a hiányzó 350 millió forintot és kérelmet nyújtanak be a pályázat kiírójához, így a város visszakaphatja majd a pénzét.

Címlapkép forrása: Szombathely MJV/nyugat.hu