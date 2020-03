Leállítja amerikai autógyárát a Tesla

A Tesla Inc. március 24-én felfüggeszti a San Francisco Bay Area járműgyárában a termelést. A társaság az 1500 főt foglalkoztató New York-i napelemes tetőcserépgyárában is átmenetileg felfüggeszti a termelést, a 7000 főt foglalkoztató nevadai akkumulátorgyárában azonban továbbra is folytatódik a munka.

"Annak ellenére, hogy minden ismert óvintézkedést megtettünk, a folyamatos üzemeltetés bizonyos helyeken kihívásokat okozott alkalmazottaink, családtagjaink és beszállítóink számára" - közölte a vállalat.

A Tesla amerikai autógyára több mint 10 000 munkavállalót foglalkoztat, éves termelése valamivel több, mint 415 ezer egység volt tavaly.

A munkavállalóknak csütörtökön eljuttatott e-mailben a cég azt üzente, hogy a fremonti üzemben március 24-től csak az úgynevezett „minimális alapműveleteket” folytatják. A kaliforniai és a New York-i gyárak alkalmazottai fizetett szabadságot kapnak a felfüggesztés idejére.

A cég sanghaji gyárába viszont március 6-a óta a munkavállalók több mint 91 százaléka visszatért, így a termelés meghaladta a koronavírus előtti szintet. A tervek szerint 2021-től megkezdődik az Y modell (SUV-k) építése Sanghajban.

A Tesla mellett a Ford Motor, a General Motors és a Fiat Chrysler is bezárja amerikai, valamint kanadai és mexikói gyárait. A koronavírus eddig több mint 10 700 fertőzést okozott az Egyesült Államokban.