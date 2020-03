Brutálisat zuhanhatnak a bérleti díjak a lakáspiacon

Egészen ritka piaci jelenséget figyelhetünk meg Budapesten a hosszú távú lakáskiadásnál, a szemünk előtt kibontakozó válság hatására egyidejűleg nő a kínálat és csökken a kereslet is, ami a bérleti díjak drasztikus esését eredményezheti.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 24. A koronavírus a kiadó lakásokat sem kíméli: így változott a havi bérleti díj és a kínálat

Megfordult a világ, az albérlők talán soha nem látott kedvező helyzetbe kerülnek, idén ők diktálják a feltételeket.

A válság ingatlanpiaci hatásait egyre többen elemzik, de a lakáspiacon általában az eladásra koncentrálódik a figyelem, pedig most igazán a budapesti bérlakáspiacon van a látnivaló. Jelenleg még csak becsülni sem merjük, hogy a koronavírus hatására kibontakozó válság hány munkahelyet szüntet meg az idegenforgalmi szektorban, valamint a hozzá kapcsolódó iparágakban. Havi fix jövedelem hiányában hányan kénytelenek felmondani az albérleti szerződésüket már most rövid távon? Általánosságban is kevés olyan céget találunk, akiknek az üzletmenetét pozitívan érinti az országos leállás, ezért gyökeresen új munkaerőpiaci helyzet várható, alacsonyabb jövedelmekkel és ezáltal alacsonyabb fizetőképes kereslettel a bérlakáspiacon. Mindezen túl a középtávú kilátások sem jók:

Meg lehet-e szervezni úgy az érettségi vizsgákat, hogy az elsősök szeptemberben el tudják kezdeni az egyetemet?

Újra tud-e indulni egyáltalán normál módon majd az egyetemi tanév?

Az egy-egy félévre érkező külföldi diákok jönnek-e majd ősszel?

Amíg a keresleti oldalon rövid és középtávon nincs olyan tényező, ami akár egy kicsit is pozitív lenne a bérbeadóknak, addig a kínálati oldalon legalább olyan rossz a helyzet. A turizmus és így az Airbnb-n keresztüli rövid távú lakáskiadás teljes összeomlása miatt ma 15 ezer, többnyire belvárosi lakás áll üresen Budapesten. A tulajdonosok egy része még reménykedik, de a leggyorsabban reagálók már meg is jelentek a hosszú távú bérleti piacon, a Rentingo.com közösségi oldalra a márciusban felkerült lakások közel 60%-a az Airbnb platformról jött vissza. Ők gyorsan felmérték a helyzetet: a turizmusban a szünet hossza ugyan bizonytalan (legalább 6 hónapig a nulla forint bevétel garantált), viszont az biztos, hogy a turisták újraindulásával öldöklő árverseny veszi majd kezdetét, mert a szállodai szobáknak nincs „menekülő útja” a bérlakáspiac felé, az a kínálat fixen ott marad, sőt az új fejlesztések átadásával a szállodai kínálat még bővülni is fog. Ezért a rövid távú kiadással a turizmus majdani újraindulása esetén sem lesz elérhető az a bevételi szint, amit az elmúlt pár évben megszoktak. Erre a következő 2-3-4 hónapban egyre többen jönnek majd rá, így a kínálat akár 500-1000 lakással is bővülhet minden hónapban. Középtávon az sem segít, hogy idén 11 ezer új lakás átadása várható Budapesten, és ezeknek több mint 40%-át befektetési céllal vásárolták meg.

Ritka piaci jelenség, amikor egy termék iránt csökken a kereslet és közben a kínálat nem csökken, hanem éppen ellenkezőleg: jelentősen nő. A bérlakáspiac pedig mint láttuk, kellően speciális terület ehhez és az idei évben a csökkenő kereslettel szemben akár 10 ezernél is több bérlakás jöhet a budapesti albérleti piacra.

Bár még valóban nem látjuk a járvány végét, a turizmus kapcsán említett 6 hónapnyi teljes szünet a pesszimistább forgatókönyveket jelenti. Az elhalasztott utazásokat, amint ismét biztonságos lesz utazni, részben pótolni fogják az emberek, ennek ellenére az idei év biztosan a bérlők éve lesz, ami hosszabb távon a lakásárakra is rányomhatja a bélyegét.

Címlapkép forrása: Getty Images