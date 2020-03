Kétségbeesett levelet írt a siófoki polgármester a koronavírus miatt

Sürgős központi segítséget vár Lengyel Róbert siófoki polgármester a kormányzattól, az operatív törzstől és minden más illetékestől. A városban dolgozók közül sokan máris elveszítették munkájukat, a testület tartalékai hosszú távon kimerülőben vannak.

A polgármester FB-oldalán írt levelében azt közölte, hogy telefonon fordult Witzman Mihály kormánypárti parlamenti képviselőhöz és azt kérte: járjon közbe a kormánynál és az Operatív Törzsnél, hogy konkrét lépésekkel segítsenek a bajba jutott siófokiaknak.

„Nagyon megugrott azoknak a száma az elmúlt napon, akik azzal fordulnak a hivatalunkhoz, hogy elveszítették állandó, vagy épp alkalmi munkájukat, nincs bevételük, nincs tartalékuk, segítsünk. Az önkormányzat, az önkormányzatok lehetőségei végesek, egyszerűen arra kell felkészülnünk, hogy pénzzel nem fogjuk hosszabb távon bírni majd a nyomást (már csak annak okán is, hogy jelentős bevételkiesésekkel kell nekünk is számolni).„ - fogalmazott a városvezető.

A képviselő – a polgármester bejegyzése szerint – azt felelte, hogy most elsődleges a vírus elleni védekezés, de természetesen más jellegű pénzügyi/gazdasági döntések is voltak és várhatóak is. Megígérte, hogy az Operatív Törzshöz a Fidesz frakcióján keresztül, levélben juttatják el a polgármester felvetéseit. A képviselő a munkaügyi központhoz irányította az állásukat elveszítőket. Lengyel Róbert hasonló közbenjárást kért a helyi védelmi bizottság, a járási hivatal és a megyei kormánymegbízott-tól is.

Siófok honlapján közben megjelent egy tájékoztató, miszerint az önkormányzat létrehozott egy pénzügyi alapot. Ez azt a célt szolgálja, hogy az anyagilag segíteni tudó és akaró magánszemélyek és vállalkozások megtehessék felajánlásaikat. A polgármester FB-oldala szerint már több helyi cég felajánlotta segítségét. A befizetett összegeket a kialakult vészhelyzettel kapcsolatban felmerülő költségekre használják. Az esetleges maradvány összegből veszélyhelyzeti készlet beszerzését finanszírozzák.

A Portfolio a napokban ismertette Lengyel Róbert másik felhívását, azt, amit a nyaralótulajdonosokhoz intézett. Abban arra kérte őket nyomatékkal, hogy most ne jöjjenek a városba, mert növelik a fertőzésveszélyt és az ellátórendszer leterheltségét.

Így válaszolt az ezzel kapcsolatban hozzá érkezett gyalázkodó levelekre, amikben sokan kifogásolják a magas helyi adókat és jogaik megsértését emlegetik:

„…ha egyszer minden létező hatóság és minden létező normális média azt kéri mindenkitől, hogy maradjon otthon a fenekén, én miért ne kérhetném ezt azoktól, akik az ország minden részéről jönnek városunkba és igyekeznek itt kihúzni a nehéz időket.

Ez most nem a helyiekről, kontra a nyaraló tulajdonosokról szól, hanem mindnyájunkról, minden magyarról!

Senkinek sem mondtam, nem is mondhatnám, hogy menjen el innen. Akik itt vannak, Isten hozta őket, tartsák be a rezsimszabályokat és várják ennek az őrületnek a végét velünk együtt. Azt viszont igen is és továbbra is mondom, hogy aki teheti, maradjon most otthon, az életvitelszerűen lakott lakásában. Ez az ő érdeke is és a miénk is. Most vészhelyzet van, ami még csak rosszabb lesz. Legyen már egy kis belátás, legyen már az önös érdekeken való túllépés és győzzön mindenkinél a józan ész. ” - kért mindenkit a polgármester.