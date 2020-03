Csökkentett bérleti díjjal segítik a vállalkozásokat az önkormányzatok

Gyulán Görgényi Ernő polgármester intézkedési tervet hirdetett a szolgáltató szektorban működő helyi vállalkozásoknak. Az önkormányzattól üzlethelyiséget bérlő cégek kedvezményt kapnak a bérleti díjra: 25 százalékot, ha üzemelnek, 50 százalékot, ha szüneteltetni kényszerülnek a tevékenységüket. A kedvezményes összeg teljesítésére június 30-ig fizetési moratórium van érvényben. A közterület-használati díjból szintén 25 vagy 50 százalék kedvezményben részesülnek. A kedvezményes bérleti díjat sem kell egyelőre fizetni, július 1-jétől december 31-ig részletekben lehet majd azt teljesíteni.

Miskolcon díjcsökkentéssel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat - közölte az önkormányzat sajtóirodája az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az önkormányzati ingatlanokban működő, nyitvatartási korlátozás alá eső üzletek díjának 50 százalékos csökkentését kezdeményezik április elsejétől.

Orosháza polgármestere, Dávid Zoltán arról döntött, hogy a Városüzemeltetési Zrt. kezelésében lévő, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén azoknak a bérlőknek, akik a veszélyhelyzet kihirdetése után bezárni kényszerülnek, áprilisra, májusra és júniusra nem számláznak bérleti díjat. Azoknak a bérlőknek, akik a veszélyhelyzet kihirdetése után csak korlátozottan tudnak nyitva tartani, erre az időszakra a bérleti díj 50 százalékát kell megtéríteniük.

Salgótarjánban a vállalkozásoknak jelképes bérleti díjjal, az egészségügyi dolgozóknak ingyenes lakáshasználattal segít az önkormányzat. Fekete Zsolt polgármester a városháza honlapján jelentette be, hogy a vállalkozások és a munkahelyek megtartását segítendő havi 100 forint plusz áfára csökkentik azon önkormányzati tulajdonú bérelt ingatlanban működő üzletek bérleti díját, amelyek április elsejétől igazoltan zárva tartanak. Az intézkedés a veszélyhelyzet idején érvényes, nem vonatkozik az élelmiszerüzletekre, drogériákra és gyógyszertárakra.

Salgótarján vezetése döntött arról, hogy az 1-es Garzonház 18. emeletén lévő nyolc, felújított, berendezett lakást ingyenes használatba adják a Szent Lázár Megyei Kórház által foglalkoztatott, a koronavírus elleni védekezésben közreműködő egészségügyi dolgozók elszállásolásához. Emellett április elsejétől ingyenesen parkolhatnak az önkormányzati parkolási övezetben a kórház és az Egészségügyi Szociális Központ alapellátásban és szakellátásban lévő dolgozói, akik a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vesznek.

Szegeden Botka László polgármester rendeletben hosszabbította azoknak a szociális lakások bérlőinek lakásbérleti szerződését, akik bérleti jogviszonya március 11. előtt járt le, és kérelmüket benyújtották, de azt még nem bírálták el, vagy szerződésük a veszélyhelyzet hatálybalépése után járt le. A szerződések a veszélyhelyzet megszűnését követően hatvan napig érvényesek.

Az eleki önkormányzati bérlakásokban élő azon személyek, akik a vészhelyzet ideje alatt veszítik el a munkahelyüket, vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerülnek, esetleg fel kell függeszteniük vagy meg kell szüntetniük a vállalkozásukat, visszavonásig nem kötelesek lakbért fizetni - közölte Szelezsán György polgármester. A fizetés alóli felmentés írásos kérelemre történik majd.

Zalaegerszegre pénteken megérkezett az önkormányzat által rendelt 7200 szájmaszk, ezeket az önkormányzati intézményrendszerben dolgozók között osztják szét, a gyermek- és szociális intézményekben, az egészségügyi alapellátásban dolgozóknak, a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények munkatársainak, valamint az önkormányzati cégeknél foglalkoztatottaknak. Balaicz Zoltán polgármester közölte azt is, hétfőn érkezik meg az első 10 ezer maszk az önkormányzat 60 ezres rendeléséből, így a következő néhány hétben minden zalaegerszegi polgár postán kap maszkot a város költségkeretéből.

Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason varrni tudók jelentkezését várják textil szájmaszkok készítéséhez - a felhívást a két polgármester, Csányi József és Fülöp Róbert is a közösségi oldalán tette közzé. Kiskunfélegyházán kilenc helyszínen már több mint negyven önkormányzati munkatárs szabja és varrja a textilmaszkokat, és egyre többen kapcsolódnak be otthonról is. A varrni jelentkezőknek az önkormányzat minden reggel kiszállítja a leszabott alapanyagot, a minta alapján elkészült védőfelszereléseket másnap szállítják el. A jelenlegi kapacitással naponta 400 védőmaszkot tudnak készíteni, ezeket az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók, valamint a kereskedők, taxisok, polgárőrök, rendőrök és tűzoltók kapják meg. A mosható és vasalható maszkokat egyrészt felajánlott alapanyagokból varrják, de az önkormányzat is vásárolt 500 méter anyagot, amely a számítások szerint tízezer védőfelszerelés elkészítéséhez elegendő.

Kiskunhalason is megkezdik a mosható textilmaszkok gyártását, ezekből minden kiskunhalasi háztartásba legalább egyet eljuttatnak. A szükséges alapanyag csütörtökön érkezett meg a városba. Közölték azt is, ideiglenesen a mentőszolgálat rendelkezésére bocsátották a strand parkolóját. Itt fertőtlenítik majd a mentőautókat, amíg nem készül el a kórház területén az állandó létesítmény. A városban hétfőtől 613 gyermeknek szállítják házhoz a napi egyszeri meleg ételt.

Kaposvár önkormányzata szájmaszkok készítésére buzdítja a varrni tudókat, varrógéppel rendelkezőket.

