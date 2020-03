Élet a koronavírus után: így alakítja át egy világjárvány az otthonainkat

Míg az elmúlt években a munkáltatók arra törekedtek, hogy minden alkalmazott otthonosabban érezze magát az irodában, a mostani helyzetben éppen fordítva, az otthonokat próbálja mindenki úgy alakítani, hogy minél hatékonyabban tudja végezni az adott körülményeknek megfelelően a munkáját.

Egy 7 pontos lista alapján vesszük végig, hogy miként alakíthatja át a lakásainkról alkotott elképzeléseinket a koronavírus:

1. Lakás helyett inkább házat

Az első ilyen átalakulás, ami a járványhelyzet után kialakulhat, hogy felértékelődnek sokak szemében a kertes házak, vagy a nagyvárosokban azok a lakások, amelyekhez tartozik minél nagyobb terasz vagy erkély. Az elszigetelődés közepette sokat jelenthet néhány négyzetméter, ami a ház, vagy lakás elhagyása nélkül is biztosítja, hogy szabad levegőn legyünk bármikor.

Ehhez kapcsolódik a városiasodás kérdése, leginkább a jobb munkalehetőségek miatt ugyanis általános tendenciává vált, hogy egyre nő azok száma, akik a nagyobb városok felé vették az irányt. Most mégis azt látjuk, hogy amikor nem kell bejárni a munkahelyekre, sokan egy kisebb településre költöznek, itthon a Balaton melletti városok és falvak jelentenek sokak számára új, átmeneti otthont és egyben megfelelő helyszínt a karantén időszakára. Könnyen elképzelhető, hogy sokaknak beválik és megszokják a kisvárosias életformát és járványidőszak után is inkább a nyugodtabb helyekre vágynak majd. Vagy éppen a nagyvárosok erkély nélküli lakásaiban rekedtek fognak egy egészen más életvitelre vágyni, és felkeresni a vidéki lakáspiacot.

2. Bunkerek, dugig töltött kamrák és elkülönített helyiségek a házban

Valószínűleg nem lesznek többségben azok, akik a jelenlegi helyzet után bunkerekben szeretnének majd élni, a felsorolás második pontja mégis azt vizionálja, hogy a veszélyhelyzet múltán is zárkózottabbak lesznek az emberek, ami miatt egyrészt megnő a kisebb kamrák, pincék szerepe, ahol (szinte végtelen mennyiségű) élelmiszert lehet bespájzolni, másrészt a lakás nyitott terei helyett előnyt élvezhetnek például az elszeparált előszoba és nappali felállás.

3. Saját víz-, és energiaellátás

Bár a jelenlegi helyzetben a közmű-ellátottság nem került veszélybe, bármikor adódhat olyan helyzet, amikor a saját víz és energia rendkívül hasznosnak bizonyulhat. Megnőhet tehát az olyan épületekre az igény, amelyek minél függetlenebbek a külvilágtól, és biztosítják a fűtést, vizet, áramot az ottlakóknak, a szolgáltatóktól függetlenül. A geotermikus kutak fúrásával a meleg víz és fűtés megoldható, de a napelemek, vagy akár egy kandalló is hasznunkra lehet a függetlenedésben.

4. Szűrőrendszerek, okos otthon

A víz- és levegőszűrő rendszereket sokszor szükségtelen kiegészítőnek tekintik a lakástulajdonosok és az új lakásoknál is ez egy olyan tétel, amit könnyen lehúznak a listáról cserébe a kisebb vételárért. A világjárvány után ez a tendencia is megváltozhat és felértékelődhetnek a szűrőberendezések, vagy akár az okos otthonoknál elérhető szolgáltatások, adatok és mérési lehetőségek.

5. Jöhetnek a városi konyhakertek

Nem kell feltétlenül hozzá nagy kert, hogy gyümölcs, vagy zöldségpalántákat ültessünk el, az erkélyeken, vagy akár bent a lakásban is fellelhető "mini konyhakertek" időről időre nagy népszerűségnek örvendenek, most különösen megnőhet a szerepük már a járványhelyzet alatt is. Egyrészt a kertészkedés - akár az erkélyeken lévő növények gondozása is - plusz egy olyan tevékenység, amit erkély esetén a levegőn lehet végezni, mégsem kell elhagyni az otthonunkat, másrészt a nyugtató hatását is sokszor említik.

6. Az otthonunk az új irodánk

A karantén alatt a legtöbb ember kénytelen otthonról dolgozni, személyiségtípus függvénye, de biztosan vannak olyanok, akik már alig várják, hogy a kollégákkal együtt ihassák meg a karantén utáni első kávéjukat, és olyanok is, akik annyira megszeretik az otthoni unkavégzést, hogy legszívesebben vissza sem mennének majd az irodába dolgozni. Ez egy újabb kihívás lehet a munkáltatók számára, hogy pár hónap múlva minél jobb környezettel várják vissza dolgozókat. A folyamatos otthoni munkavégzéshez szintén fontos a térszervezés, például egy nyugodt dolgozó sarok kiépítése.

7. Tömegtermelés leállása

Kínában annak hatására, hogy leállították a tömegtermelésű üzemeket és gyárakat, valamint az otthoni munkavégzéssel járó lecsökkent autóforgalom miatt, elképesztő mértékben javult a levegő minősége. Ez a nagy minőségjavulás sokakat rádöbbenthet arra, hogy a környezet érdekében - akár az otthonaikban - is fontos a környezetet kevésbé terhelő megoldások, eszközök, vagy akár anyagok használata.