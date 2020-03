Koronavírus: ilyen volt és ilyen lett az élet Floridában (képek+videó)

Florida a koronavírus-járvány egyik nagy elszenvedője az Egyesült Államokban. A kormányzó egymás után hozza a korlátozó intézkedéseket. Miamiban péntektől éjszakai kijárási tilalom lép életbe. Saját fotóinkkal felidézzük, hogy milyen nyüzsgő volt itt az élet a járvány előtt és egy videón bemutatjuk, hogy mivé változott.

Florida az elmúlt évtizedekben a hidegebb északi amerikai államok idősebb lakóinak a menedéke lett. Tízezrével telepedtek le a Sunshine State-nek is hívott déli államban. Más korosztályokból is sokan érkeztek, tízezrével jöttek külföldiek is, akik sok lakást, házat vettek, vállalkozásokat indítottak. Emiatt is nagyon felpörgött a gazdaság, az ingatlanpiac szárnyalt, bár az elmúlt két hónapban a járvány miatt már visszaesőben volt a forgalom, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Rengeteg nemzetközi fesztivált, más országos és nemzetközi jelentőségű kulturális eseményt, nagyon sok gazdasági témájú konferenciát rendeztek. A filmipar virágzott, a vidámparkokban tízmilliók fordultak meg, az éttermek és a plazák mindig tömve voltak. Íme pár saját kép arról, hogy milyen is volt a békeidők Floridája az elmúlt években.

A híres Miami Beach félszigeten azonban most egymás után zárják be a hoteleket, éttermeket, rengeteg vállalkozás húzza le a rolót az egész államban. Az éttermek egy része elkezdett gyümölcsöt árulni. Az elbocsátások már megkezdődtek, a kormányzó az állami adminisztráció teljes felfüggesztésén gondolkodik. Péntek éjféltől teljes kijárási tilalmat vezetnek be Miamiban, ami este 10 és másnap reggel öt óra között lesz érvényben.

A francia AFP hírügynökség drámai drón felvételen érzékelteti a mostani helyzetet, a video a youtube-linkre kattintva érhető el.

Címlapkép forrása: Mester Nándor