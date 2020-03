A koronavírus nélkül is totálisan átalakulhat a rövid távú lakáskiadás

Miközben szinte kiszáradt a rövidtávú lakáskiadási piac, megint aktuális lett ennek a biznisznek a teljes újragondolása. Egyértelmű, hogy a koronavírus nélkül is jelentősen át kell alakítani. Az állam nagyobb szigort ígér, az ágazat egyik szerveződése pedig nemrégiben javaslatokat készített, amik továbbra is aktuálisak. Nézzük ezeket közelebbről!

Az egyre mélyülő válság a hosszútávú kiadás felé tereli a rövidtávú bérlakáskínálat egy részét. Biztosra vesszük, hogy tisztul a piac, a rosszul szervezett, rosszul kezelt ingatlanok tulajdonosai súlyos veszteséget könyvelnek el, míg a valóban profi cégek előretörhetnek. Ám ehhez sok szabályozási, adózási és szervezési feltételnek teljesülni kell.

A Portfolio-n rendszeresen foglalkozunk ezzel az üzletággal. Legutóbb a főleg magánszemély-bérbeadókat tömörítő Magyar Apartmankiadók Egyesülete ecsetelte a helyzetet ebben a cikkben. Már ebben is voltak hasznos felvetések, mint ahogy mi is sürgettünk már jópárat. Most teret adunk a nem magánszemély bérbeadókat, hanem a lakásokat üzemeltető és kiadó cégeket képviselő Felelős Rövid Távú Lakáskiadók Szövetsége (FRTLSZ) elgondolásainak.

„Cél az átláthatóbb gazdálkodás és a feketepiac visszaszorítása” – mondta Rege Mihály ügyvezető. Egyebek között egy forgalomhoz kötött szolidaritási adónem bevezetését javasolják. Ez nem drasztikus mértékű (fél vagy 1 százalékos), de széles tömegektől beszedve komolyan hozzá tud ahhoz járulni, hogy az önkormányzatoknak plusz forrásai legyenek a lakhatási válság enyhítésére például azáltal, hogy a kihasználatlan önkormányzati lakásokat felújítja vagy a 13. kerület példáját követve szociális lakóházakat hoz létre. A szervezet vezetője hangsúlyozta:

Fontos, hogy ez az adó ne diszkriminatívan csak a szálláshely szolgáltatóktól legyen beszedve, hanem minden olyan piaci szereplőtől, aki lakóházban lévő ingatlant üzleti-kereskedelmi tevékenységre használ.

Azt is kiemelte, hogy a szabályozásban teljesen el kell különíteni a hosteleket és a magánszálláshelyeket. A lakóházakban lévő lakásokban legfeljebb 8 fő elhelyezését lehetne engedélyezni. Fontos lenne, hogy kötelezzék az üzemeltetőt a 24 órás elérhetőségre mind a vendégek, mind a szomszédok számára, és ezt jól láthatóan fel kell tüntetni.

Ugyancsak indítványozták, hogy a házirendet kötelező legyen elhelyezni a lakásban, a folyosókon és persze az online felületeken. Így a vendégeknek már a foglalás időpontjában elküldhető ez a tájékoztatás. Ennek elfogadását akár szintén a jogszerű tartózkodás feltételéül lehet tenni, hasonlóan a vendégkönyv kitöltéséhez.

Rege Mihály szerint a nem átgondolt szabályozás és a túlzott szigor pont a tevékenységüket felelősen és fenntarthatóan végzőket lehetetlenítené el és az illegálisan tevékenykedők, ügyeskedők térnyerését hozná magával. Ezt több nemzetközi tapasztalat igazolja.

A rövid távú lakáskiadásról szóló heves vitákban két javaslat is felmerült. Ezekre is reagált a képviselő. Az egyik az volt, hogy maximalizálják az egy éven belüli lakáskiadás idejét, mondjuk pár hónapban. Szerinte ez éppen azt az ösztönzőt venné el, hogy valaki minél inkább növelje a szolgáltatás színvonalát, figyelemmel legyen környezetére.

A lakásukat rövidtávon kiadók zöme kisbefektető, akiknek az életében komoly előrelépést jelentett, hogy pénzüket aktívan, magas hozzáadott értékkel fektették be. A legmagasabb színvonalú szereplők közé tartozik sok olyan cég is, amelyik több lakást üzemeltet.

A szövetség szerint értelmetlen és haszontalan az a szabályozástervezet, amely megduplázná a parkolás megváltásának az összegét. Úgy látják, hogy ennek a szigorításnak megint csak az lenne a hatása, hogy a becsületesen tevékenykedni akaró magánbefektetők kiszorulnának a piacról. „Ott vagy olyanok fognak majd dominálni, akiknek tőkeerejüknél fogva nem okoz gondot a már eddig is magas összeg duplájának megfizetése. Vagy még inkább, igazán veszélyt jelentve: olyanok, akik a szabályok kikerülésével, engedély nélkül végzik a tevékenységüket.

