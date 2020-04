Az igazi emberi leleményesség: elképesztő ötletekkel rukkoltak elő a szállodák, hogy ne kelljen bezárni

Határtalan az emberi leleményesség, még akkor is, ha egy olyan tradicionális szolgáltatásról van szó, amelyről nem is hinnénk, hogy többféle felhasználási módja lehet. A szállodákra, pontosabban a szobakiadásra gondolunk, amely általában a kikapcsolódni, nyaralni vágyóknak (vagy üzleti utazóknak) nyújt átmeneti szálláshelyet. Vészterhes időkben úgy tűnik egészen más a helyzet, egy hotelszoba szolgálhat hosszú távú lakhelyként, full extrás karanténként, vagy akár kórteremként.

A koronavírus-járvány mindenkitől alkalmazkodást igényel, nincs ez másként a szállodaiparral sem. Van aki társadalmi felelősségvállalásból, mások az üzletmenet mentése gyanánt, de mindenképpen újszerű ötletekkel állnak elő. Lássuk az eddigieket!

Kórterem

Full extrás karantén

Lakás hosszú távra

Kórterem a fertőzötteknek

Egyelőre a gyakorlati megvalósulásáról nem tudunk, de több felajánlás is érkezett szállodáktól, hogy szükség esetén, ha már nincs a kórházaknak kapacitása a fertőzött betegek elszállásolására, használhatják az egyébként is üresen álló épületeket. Két hete a harkányi Baranya Hotel ajánlotta fel, hogy az épületet a 105 szobás teljes kapacitásával és szolgáltatásaival az Operatív Törzs karanténkórházként is használhatja a védekezés során. Csehországban az egyik szállodalánc mind a 14 hotelét ajánlotta fel ugyanígy, ami 5000 kórházi ágyat válthat ki. Az elkülönített betegekre és a kórházak azon részeire, ahol a fertőzötteket látják el, nagyon szigorú higiénés előírások vonatkoznak, így természetesen mielőtt a szállodai szobákból kórtermeket alakítanak ki, bizonyos előkészületekre is szükség lenne, ahogy ez például a Hungexpo egyik épületében is megtörtént, ahol 330 személyes ideiglenes kórházat alakítottak ki.

Full extrás karantén

A koronavírussal együtt járó helyzetre reagálva egy csúcskategóriás svájci szállodalánc érdekes ajánlattal állt elő többnyire a belföldi (pihenésre vágyó) lakosoknak, illetve azoknak a külföldieknek, akik az országlezárások miatt esetleg Svájcban töltik ezt az időszakot. A szállodában a vendégek másoktól elszigetelve használhatnak saját edzőtermet, szaunát, gyógyfürdőt, konyhát, és ételrendelési lehetőség is biztosított.

Egy közepes méretű apartman 100 négyzetméter és átlagosan 1000 dollárba kerül. Az extra pedig, amit ezeken felül a szálloda kínál:

500 dollárért koronavírus tesztet is lehet kérni, illetve további egészségügyi szolgáltatásokat, mint kétszeri ápolónői vizit, 1800 dollárért, vagy állandó napi ápolást 4800 dollárért.

Kép forrása: Le Bijou Hotel

Aki drágán bérel lakást, költözzön szállodába?

Egy ingatlanközvetítők körében népszerű facebook oldalon lettünk figyelmesek egy bejegyzésre, miszerint több szálloda úgy próbálja túlélni a válságot, hogy a szobáikat hosszabb távra is kiadják. Nem rövid távú kiadásra kialakított lakásokról van szó, hanem 3 és 4 csillagos szállodákról, például Budapest I. kerületében.

Találtunk is egy ilyen hirdetést a jellemzően hosszú távú bérleményeket listázó ingatlan.com-on, egy négycsillagos szálloda kínálja a szobáit hosszú távú lakhatásra, a havi bérleti díj szobatípustól és emelettől függően változik, 75 és 120 ezer forint között. A 22 négyzetméteres szállodai szobák havi bérlésében természetesen benne van a rezsiköltség, 20 ezer forintos felárat kérnek azonban akkor, ha plusz egy felnőtt is beköltözik, plusz egy gyermek esetén ez 10 ezer forint. Aki pedig még az autójának is keresne parkolót, felár ellenében erre is biztosítanak megoldást.

A minigarzonok bérleti díja az első kerületben 100-150 ezer forint körül mozog, ezekben a rezsiköltség még nincs benne. Így a szállodai ajánlat - főleg, ha a -1 szinten lévő 75 ezer forintos szobát választja valaki - jóval kedvezőbb, mint a "ténylegesen hosszú távú" bérleményeké. A szállodának vélhetően még így is megéri üzemeltetni, minthogy üresen álljon, és a teljes személyzetet is elküldje, majd a járványhelyzet elmúlásával és a turizmus feléledése után ismét új embereket keressen. A nagyobb szállodaláncoktól meglepő lenne, ha hasonló utat választanának a bezárás helyett, de nem elképzelhetetlen, hogy több kisebb hotel fog hasonló ajánlattal felbukkanni. Amennyiben ez bekövetkezik, a kisebb alapterületű lakások kiadói (akár hosszú távú lakáskiadók, akár airbnb-s lakások tulajdonosai, akik most hosszú távra váltottak) találkozhatnak egy új versenytárssal a bérleti piacon.