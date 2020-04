Hatalmas ingatlantranzakció ment fuccsba: a koronavírus miatti helyzetre hivatkozik a vevő

A mintegy 300 millió eurós, vagyis több mint 100 milliárd forintos tranzakció felfüggesztéséről máshogy vélekedik az eladói, és máshogy a vevői oldal.

Az AFI Europe Tel Aviv tőzsdén közzétett bejelentése alapján az akvizíció a Romániában kihirdetett rendkívüli állapot miatt nem jöhetett létre, valamint a hatóságok által a koronavírus kapcsán bevezetett korlátozások miatt indokolt.

A NEPI Rockcastle hivatalos álláspontja szerint a COVID-19 által okozott jelenlegi korlátozások nem akadályozták volna meg az akvizíció létrejöttét, a szerződéskötés elektronikusan is létrejöhetett volna.

Mivel az eddigi megállapodásoknak nem tette eleged a vevő, a NEPI Rockcastle a szerződés felmondását, valamint 15 millió eurós kompenzációt követel az AFI Europe-tól.

A vételi megállapodást még a a tavalyi év végén kötötték a felek, és 2020 első negyedévében kellett volna lezárniuk. A NEPI romániai irodaportfóliója közel 120 ezer négyzetméter területet foglal magába, összesen 8 irodaházzal.

A régióban ez az első nagyobb, hivatalosan is felfüggesztett ingatlantranzakció, ami egyfajta intőjele is lehet a befektetői piac kivárásának. Egyelőre kiszámíthatatlan, hogy mi lesz az irodaházak bérlőivel, nem tudni előre, hogy mennyien nem akarnak meghosszabbítani, mennyi cég válik fizetésképtelenné. Ebben a helyzetben olyan kérdőjelek és kockázatok merültek fel, amelyeket vélhetően a folyamatban lévő tranzakcióknál a vevők a korábban kalkulált hozamokba még nem építettek be. Elképzelhető tehát, hogy a bizonytalanságok miatt a vételi oldalon még a kompenzáció kifizetése is kisebb veszteséggel jár, mint a korábban számított vételi ajánlat kifizetése, amennyiben arra számítunk, hogy a közeljövőben újraárazódik az ingatlan.