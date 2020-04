Készülnek a válságtervek, de még csak a háttérben!

Átfogó körképet készítettünk a legnagyobb és a piacra legjobban rálátó hazai ingatlanpiaci szereplőkkel, hogy mit tapasztalnak az irodaházaikban, ingatlanaikban a koronavírus-járvány hatásaként? Tényleg teljesen kiürültek az irodák és szellemházakká váltak az épületek? Sok cég került már bajba, akik segítséget is kértek? Vannak már megoldások arra, hogy a legkevesebb sérüléssel vészeljék át ezt az időszakot bérlők és tulajdonosok? Harmadik rész.

Az első részben azt jártuk körbe, hogy mennyire ürültek ki a (jellemzően) budapesti kereskedelmi ingatlanok, és hogyan változott ezzel párhuzamosan az üzemeltetési költségük (ha változott egyáltalán). A másodikban kitérünk arra, hogy elindultak-e esetleg a tömeges bedőlések, esetleges felmondások, illetve érkezett-e már jelzés bérletidíj-fizetés könnyítésre a tulajdonosok felé. EBBEN AZ UTOLSÓ részben pedig megkérdezzük, hogy vannak-e már ötletek, javaslatok a nehezebb időszak közös átvészelésére a tulajdonosok és a bérlők között.

Bár még nem szívesen hangoztatják, és vélhetően az utolsó pillanatig igyekeznek kivárni, de nyilván készülnek az ingatlantulajdonosok olyan forgatókönyvekkel, amiben kompromisszumra kell jutni majd egyes bérlőkkel.

Vannak tervek, ötletek hogyan lehet közösen átvészelni ezeket a nehezebb időket a bérlőknek és a tulajdonosoknak közösen?

Kovács Melinda (Colliers): Ismereteink szerint több tulajdonos is készít ’válságtervet’ az épületeikre, mely terv része az is, hogy amennyiben jelentkeznek a bérlők engedményeket kérve, mit tudnak biztosítani nekik (pl. rent-free időszak átcsoportosítása). Ám ezek a tervek még nem valós helyzetekre, hanem találgatásra épülnek. Egyelőre nem lehet konkrétumokat mondani, nincsenek még itthon erre vonatkozó előzetes tapasztalatok, hiszen ez egy teljesen új helyzet.

Appeninn: Folyamatosan egyeztetünk a bérlőinkkel és megpróbálunk minden esetre megoldást találni. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy jelenleg az Appeninn Nyrt. képes kezelni a KKV bérlők esetleges likviditási problémáiból adódó helyzeteket.

Nagy Viktor (Immofinanz): Filozófiánk rövid: a partnerség a legfontosabb, amely döntő szerepet fog játszani a minden érintett fél számára kielégítő hosszú távú megoldások megtalálásában.

Pázmány Balázs (Erste Alapkezelő): Igen, sok dologban tudunk bérlőinknek segíteni. A 2008-as válsághoz hasonlóan sok esetben, például egy esetleges bérleti futamidő hosszabbításáért cserébe tudunk esetleg valamilyen kedvezményt adni, de hangsúlyozom ez csak egy lehetőség nekünk, ha ez szolgálja legjobban az ügyfeleink érdekét.

Madler Attila (CPI): A vírus miatti korlátozások folyamatosan változnak, elég csak a nemrég bejelentett kijárási korlátozásra gondolni. Ennek megfelelően a helyzet még nem alkalmas arra, hogy közös megoldást, vagy stratégiát lehessen kidolgozni. Ha a korlátozások rövidebb ideig tartanak (2-3 hónap), akkor a lezárultát követően, ha hosszabb ideig, akkor kb 2 hónap múlva lehet kidolgozni a megoldásokat. Ezek azonban bérlő és bérbeadó specifikusak lesznek, általános szabályokat vagy receptet nem lehet mondani.

Indotek Group: Az Indotek Group hisz benne, hogy az üzleti lehetőségek keresése, a folyamatok eddig időhiány miatt elmaradt átstrukturálása, újragondolása kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben. De természetesen ez mindenki számára új helyzet, amelyben egymással szorosan együttműködve kell megtalálnunk, illetve implementálnunk azokat a megoldásokat, amelyek a tulajdonos és a bérlők számára is kedvezőek. Mindenkinek át kell gondolnia, hogy hogyan működteti a vállalkozását. A pánikszerű intézkedések, valamint a kétségbeesés nem lehet megoldás. Látni kell, hogy nem csak kínálat van, hanem a kereslet is jelen van, akit meg kell tartani, hiszen a vásárlóknak most is vannak igényei és a jövőben is lesznek.

Diófa Alapkezelő: Bizakodunk abban, hogy belátható időn belül újra megindulhat az összes szektorban a munka. A bérlőinkkel és partnereinkkel szorosan együttműködve próbálunk túllenni a jelenlegi nehézségeken. Természetesen, számítunk az állami beavatkozások és ágazati, piacsegítő „csomagok” és intézkedések sikerességére.

Eston: Salamon Adorján - Vannak, állunk ügyfeleink rendelkezésére. Minden esetben érdemes elemezni a problémát, hiszen más megoldásra van szükség likviditási problémák esetén és megint másra, amennyiben strukturális gondok vannak. Beteghez orvost hívunk, haldoklóhoz papot.

Pintér Dániel - Minden tulajdonos egyedileg mérlegeli a bérlők kérését és saját kereteihez képest nyújt rá megoldásokat. A legtöbb esetben mindkét félnek érdeke a szerződések fenntartása, ezért partneri kapcsolatra törekszenek a bérlőkkel és minden fél meghozza a maga kompromisszumait. Fontos kiemelni, hogy még nem látjuk milyen károkat okoz, nyilván szektor és cégspecifikusan, a válság. Ezek a 2020-as év zárása után válik nyilvánvalóvá, sok esetben ekkor lehet majd egyeztetni ezen hónapok költségei megosztásának mikéntjéről.

Pál Tamás - Vannak és most ezen dolgozunk a nemzetközi irodáinkkal is begyűjtve egymástól az eddigi tapasztalatokat. Igyekszünk javaslatokat adni a bérebadóknak és bérlőknek, hogy könnyebben átvészeljék ezt az időszakot. Sokan még nagyon optimisták, a tulajdonosok szerintem nem lesznek rugalmasak. Ha 3 hónap múlva is ez lesz a helyzet az persze más szituáció, akkor nem nagyon lesz más választásuk…

CA Immo: Mi, mint tulajdonosok, mindent elkövetünk, hogy a járványveszélyt csökkentsük. Sajnos ennek kapcsán több, a bérlőink részére szervezett programot/rendezvényt le kellett mondanunk. Már most is, és a járvány után elhúzódva várható egy mélyülő recesszió. 2008-tól is megéltünk egyet a bérlőinkkel, és akkor is kezeltük a helyzetet. Azt gondolom – közösen –, mert ez a helyzet mindkét fél részéről kíván áldozatokat – a jelenlegi, még kialakulóban lévőt is kezelni tudjuk.