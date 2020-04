Már most beárazta az építőipar a forint gyengülését - Még tovább emelkednek a munkadíjak?

Alig egy hete kérdeztük meg Scheer Sándort, a Market Építő Zrt. vezérigazgatóját egy villáminterjú keretében arról, hogy melyek az első tapasztalatok és hatások a kivitelezésekben a koronavírus okozta válsághelyzetben. Már akkor is a járvány építőiparra gyakorolt egyik leglátványosabb hatásaként Scheer Sándor a forint euró árfolyamot említette, ami azóta még tovább emelkedett, tegnap már a 370 forintos szintet is megközelítette. Ez pedig komoly áremelkedést okohat a szektorban, a Világgazdaság által készített interjúból kiderül, hogy számos építőanyag-kereskedő ezt már beépítette az anyagárakba.

Az alkalmazkodás nagyon fontos a jelenlegi helyzetben, az építőiparnak pedig továbbra is helyt kell állnia, nem nyomhatja meg a stop gombot. Idővel elképzelhető, hogy a beruházók inkább kivárnak az újabb fejlesztésekkel, emiatt pedig lassulhat a piac - mondta el Scheer Sándor a lapnak adott interjúban.

A forint euró árfolyam mélyrepülése kapcsán hozzátette, hogy a zömében 15 és 50 százalék közti árréssel dolgozó kereskedők az 5 százalékos árfolyam-különbséget már beépítették az árakba, ezzel áthárítva az árfolyamköltséget az építőiparra:

Csak kapkodjuk a fejünket, sajnos számos építőanyag-kereskedő azonnal árváltoztatással reagált, a többségük próbál átállni euróalapú elszámolásra. Arról nem is beszélve, hogy ha visszatérne a 340 forint körüli szintre az árfolyam, biztosan maradnának a megemelt árak, hiszen visszafelé még nem lépett egy kereskedő sem.

15-20 százalékos a lemorzsolódás

A korábbi interjúban is szó volt róla, hogy a külföldi munkások hazaköltözésével valamelyest lassulnak a munkálatok, illetve a 60 év felettiek is kevésbé munkaképesek a jenlegi helyzetben. A mostani nyilatkozatból az is kiderült, hogy az alvállalkozóknál, vagyis azoknál, akik a leginkább élőmunkaigényes feladatokat látják el az építkezéseken, ez a lemorzsolódás 15-20 százalékos volt eddig.

Scheer Sándor nem feltétlenül ért egyet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének ajánlásával, miszerint a munkavállalói közterhek bizonyos mérséklésével segíthetne az állam, véleménye szerint a járulékok csökkentése csak a teljes leállás esetén jelentene megoldást.

Az építőipar dolgozik, működik, termel, de nagy segítség lenne, ha nem engednék leállni az ágazatot kiszolgáló szervezeteket sem, hogy továbbra is folyamatos legyen az építési engedélyezés, a használatba vételi engedélyezés, a szakértői munka, beleértve a TSZSZ, azaz a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működését.

- hangsúlyozta. Vagyis nagyobb segítséget jelentene, ha az ágazatot kiszolgáló szervezetekben biztosítanák a működést, ezzel nem gátolva az építőipar további menetelését.