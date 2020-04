Százezrek múlhatnak rajta: ezeket mindenképp ellenőrizd az új lakásod átvételekor

Mi történik, ha elkészült végre az új lakásunk? Rögtön beköltözhetünk, vagy meg kell várni a használatbavételi engedélyt? Mi a különbség a műszaki átadás-átvétel és a birtokbavétel között? És mit tehetünk, ha hibát találunk? Jön a legfontosabb ellenőrizni valók listája.

Még a mostani koronavírusos időkben is vannak újlakás-átadások. Több beruházásnál is éppen ezekben a hetekben fejezik be a munkát, néhánynál már a közvetlen költözések előtti időszakban vagyunk. Mivel elvileg már túl vagyunk a lakás kifizetésén, még jobban koncentrálhatunk arra, hogy mit kapunk a pénzünkért.

Portfolio Ingatlan Újlakás-kereső Kelenliget 1119 Budapest, Fehérvári út 45. 120 db lakás

44 – 120 m2 alapterület

48.39 – 101.35 M Ft Átadás:

2020. máj

Ajánlatot kérek

Új építésű lakások esetén - amiből bőven lehet válogatni a Portfolio Ingatlan Adatbázisban - a nagyobb beruházók gyakran alkalmazzák azt a megoldást, mely szerint amennyiben kulcsrakészen elkészült a lakás, úgynevezett műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak a vevőkkel együtt. Ez nem azonos a birtokba vétellel, ugyanis ilyenkor a felek csupán számba veszik az ingatlan hibáit és rögzítenek egy javítási határidőt. A legtöbb esetben az utolsó vételárrész kifizetése csupán ez után történik, tehát az eladó ekkor még igencsak motivált a hibák kijavításában.

Vigyünk magunkkal műszaki ellenőrt, akinek a segítségével alaposan átvizsgálhatjuk a lakást.

A vevők nem igazán vannak tisztában a műszaki átadás-átvétel és a birtokba adás jogkövetkezményeivel, a szerződésekben is sokszor kaotikus a szabályozás, és a zavarosban az eladó halászik, a vevő pedig evickél - utalt tapasztalataira a Portfolio Ügyvéd Adatbázisban is szerepelő dr. Nagy Barbara ingatlanügyekre szakosodott ügyvéd.

A szakértő hangsúlyozta: a tudatosság a szerződéskötésnél kezdődik, és megnyilvánul abban is, hogyan érvényesítjük igényeinket. Az adásvételi szerződésekben átadási jegyzőkönyvekben szereplő gyakori joglemondó rendelkezések miatt a vevők azt hiszik, hogy csak korlátozott jogaik vannak, pedig számos alkalommal a szerződés alapos áttekintése után kiderül, hogy ezek a joglemondások semmisek, amelyről a vevőnek fogalma sem volt.

Azt a jellemző helyzetet ecsetelte, amikor a műszaki átadás-átvételkor a vevők eufórikus állapotban vannak, hogy végre elkészült a lakásuk és csak kevesen szánják rá a szükséges időt - mely szakértők szerint több óra is lehet - hogy pontosan mindent végignézzenek. Ilyenkor szükséges a lakás műszaki tartalomnak való megfelelőségét vizsgálni, és tételesen minden nyílászárót, burkolatot, méretet, minőséget, típust leellenőrizni, a berendezéseket kipróbálni.

Vigyázat, gyakori trükk, hogy az eladó képviselője presszionálja a vevőt, sietteti, kritikai megjegyzéseket tesz, arra utal, hogy csak ő nézi meg ilyen alaposan a lakást stb. Ez azonban ne tántorítson el attól, hogy körültekintők legyünk.





És most jöjjön a lista!

Az érdemi dolgokon kívül ott vannak az esztétikai hibák. Ezek pl. tipikusan olyan karcolások ablaküvegen, kopások parkettán, foltok a falon, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem zavarják, de nagyon bosszantók lehetnek, ha csak költözés után vesszük észre. Ezért fontos, hogy mindent tekintsük át, mert az ilyen jellegű apró hibák esetén nehéz utólag javítást kérni. Szintén gyakori, hogy olyan piszkos a lakás, hogy sok hiba nem látszik. Az ablakkarcolás tipikusan ilyen. Ilyenkor ragaszkodjunk ahhoz, hogy olyan tiszta legyen a lakás, hogy észlelhetők lehessenek a karcolások is - mondta az ügyvédnő.

Van még egy nagyon fontos kérdés, amelyet jellemzően nem ellenőriznek a vevők. Az alapterület. A vételár egy meghatározott alapterületért jár, ettől általában 1-3%-os eltérést enged a szerződés. Mit tehetünk, ha pl. 5%-kal kisebb a lakásunk? Ilyenkor a vételárat arányosan csökkenteni kell. Nem is olyan egyszerű dolog, hogy a jogszabályoknak megfelelően kiszámoljuk a lakásunk alapterületét, ehhez is hasznos szakember segítségét kérni.

Jegyzőkönyv minden esetben készüljön, amelyben részletesen felsoroljuk a hibákat és javasolt fényképfelvételeket is készíteni. Ezt követően az eladó a szerződés szerint kijavítja a hibákat és következik a birtokba adás. Erre jogszerűen a használatbavételi engedély birtokában kerülhetne sor, a valóságban azonban az eladók gyakran nem várják meg azt.

A birtokba adáskor ellenőrizzük, hogy megtörtént-e a hibák javítása és ha még mindig maradtak ilyenek (vagy újabbak keletkeztek), ezt is rögzítsük javítási határidővel együtt. Előfordul, hogy egy hiba nem javítható vagy az eladónak nem gazdaságos a javítás, számos alkalommal kompenzációban állapodnak meg a felek, ezt a vételár hátralékból levonják - utalt a jó gyakorlatra a jogi szakértő.

Címlapkép forrása: Getty Images