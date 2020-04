Az új lakásoknál még nem lát árcsökkenést a szakértő

Az elmúlt hetekben jelentősen lelassult az ingatlanpiaci üzletkötések száma, ám az Otthontérkép Csoport friss adatai szerint az elmúlt hetekben még nem történt érdemi árcsökkenés: a XIII. kerületben, Angyalföld városrészben az új építésű projekteknél mindössze 10-15 ezer forinttal csökkentek a négyzetméterárak.

A fővárosi új építésű piacot, azon belül is a legaktívabb angyalföldi rész-piacot nézve (a fővárosi új lakások mintegy harmada itt épül!) az látható, hogy március közepéig egyre erőteljesebben nőttek hétről-hétre az eladások, noha már hónapok óta egyre óvatosabbak a piaci szereplők. Emellett a 27 százalékos áfával kínált projektek 2019 végéig meglévő árelőnye is eltűnt és az árak sem csökkentek érdemben.

Mi változhat a járvány levonulása után?

Ma még nem csak az a kérdés, hogy meddig tartanak a súlyosabb korlátozó intézkedések, hanem az is, hogy a válság – remélhetőleg gyors – levonulását követően hogyan változik majd a fogyasztók reakciója, miképpen alakulnak át a preferenciáik. Mint tudjuk, a gazdaságot semmi sem viseli meg jobban, mint a bizonytalanság. Ez azt jelenti, hogy amennyiben látszik majd az „alagút vége”, úgy állnak fel egyre többen. Ha pedig újraindul az élet, nem árt résen lenni annak, aki a versenytársakat megelőzve szeretne lakásokat, házakat értékesíteni.

Nézzük tehát az angyalföldi új építésű piacot, mint a főváros legfontosabb rész-piacát az új lakásoknál. “Idén, egészen március közepéig, a hetente eladott ingatlanok száma 11 darab volt, míg az átlagos négyzetméterárak 2020. január elejétől március közepéig inkább növekedtek, ezután is inkább csak egy kis korrekció történt, semmint érdemi csökkenés”- elemzi a friss adatokat Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport értékesítési vezetője.

A szerény árcsökkenést is inkább az magyarázza, hogy a magasabb négyzetméterár kategóriás, jellemzően kisebb lakások fogytak el a piacról. És jól látható az is, hogy február végéig (a járvány megjelenéséig) egyértelműen felfelé menetelt a piac az árakat tekintve. Emellett március eleje óta is csupán szerény mértékű csökkenés figyelhető meg.

Az utóbbi hetekben természetesen a kereslet csökken, de hosszabb távon várhatóan az új kínálat is esik. Ezért a jelenlegi trendek fennmaradása mellett elképzelhető, hogy plusz áremelés következik az év végéig, legalábbis a jobb adottságú új lakásoknál.

Amennyiben ugyanis pár hónap elteltével teljes gőzzel újraindul az élet itthon és világszerte, akkor sokan be fogják pótolni az elmaradt vásárlásokat, hiszen lakáscserék, költözések minden élethelyzetben aktuálisak. Ugyanakkor arra is fel kell készülni, hogy a csúszások és az óvatosabb beruházói hangulat miatt az új építések száma tovább fog csökkenni, tehát a kínálat még jobban szűkül, mint a válság kitörése előtt számítani lehetett rá.

A fejlesztőknek nem árt tehát kész értékesítési tervekkel, minőségi ajánlatokkal piacra lépni, most sem elhanyagolni a marketinget. Persze számolva a fogyasztói szokások változásával, amelyek rövid távon minden bizonnyal kissé átformálják majd a vásárlói magatartást.

Címlapkép forrása: Getty Images