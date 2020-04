A home office-ból is megárt a sok? - Sokan azonnal visszamennének az irodába dolgozni

A magyarországi építészek már egy évtizede rendelkeznek azokkal a szoftverekkel, amelyekkel könnyen tudnak távmunkát végezni. Bár eddig kevésbé volt gyakorlata, most a vírus okozta vészhelyzetben az építész szakma szinte azonnal átváltott a home office-ra. A GRAPHISOFT SE. március végén készített közvéleménykutatása szerint az építészek több mint 93 százaléka már otthon dolgozik, és 83 százalékuknál a technikai váltás három napon belül megtörtént. Egyelőre stabil a tervezőirodák foglalkoztatása is, a megkérdezettek csupán három százaléknál merült fel a járványügyi helyzet miatt elbocsátás.

A koronavírus hurrikánként söpört végig az országokon, megváltoztatva többek között a munkavégzési módokat, az érintett országokban a vállalatoknak és a magánvállalkozóknak minimális idő alatt kellett a távmunkára történő átállás feltételeit kialakítani. A GRAPHISOFT SE március végén kérdezte meg az építészeket egy nem reprezentatív kérdőíves kutatásban arról, hogy ők hogyan tudtak átállni az otthoni munkavégzésre. A 232 kitöltő több mint 90 százaléka építész volt a többi szakági mérnök, statikus, gépész, villamos tervező, kivitelező és BIM-menedzser.

A járványügyi helyzet előtt az építészek csupán 22,4 százaléka dolgozott otthonról, a vészhelyzet miatt azonban a megkérdezettek 69 százaléka váltott home office-ra, míg 8,6 százalékuk továbbra is az irodából dolgozik.

Változatosan oldották meg a cégek a technikai átállást: legnagyobb részben (30,2 százalék) a munkatársak hazavitték az irodai számítógépet, de közel ugyanekkora arányban (28,9 százalék) VPN-kapcsolatot használnak, míg 27,6 százalékuk otthoni gépen folytatta a munkáját. A megkérdezettek 60,3 százaléka nem változtatott a korábbi munkafolyamaton, míg ahol igen (39,7 százalék), ott elsősorban a kapcsolattartást, a kommunikációt és az adatcsere módját kellett újra szervezni. Az otthoni munkavégzést meglepően gyorsan, 1-3 napon a megkérdezettek közel 83 százaléka megoldotta.

„Reméljük, ez a kényszerátállás a hazai építőipari szereplőket meggyőzi a távmunka, a felhőalapú csapatmunka hatékonyságról, megbízhatóságáról és dinamizmusáról. Egyértelműen látszik, hogy a tervezés a legmodernebb szoftvermegoldásokkal rendelkezik, ami biztonságot nyújt az építőipari beruházások zökkenőmentes folytatásához, a szektor versenyképességének megtartásához, sőt a felhőalapú csapatmunka mostani kiépítése hosszú távú előnyt is biztosít.” – mondta Reicher Péter, a GRAPHISOFT régiós vezetője.

A gyors technikai átállás abban is megmutatkozik, hogy a távmunka hatékonyságát a válaszadók 55,2 százaléka a korábbihoz hasonlóan (90 százalék felett) hatékonynak tartja, és mindösszesen 6,4 százalékuk nem érte el a kívánt mértéket.

Ennek következtében az új munkavégzéssel a megkérdezettek mintegy kétharmada elégedett és kifejezetten jól érzi magát a home office körülmények között.

Ugyan még csak fél hónap telt el a tömeges átállás óta, ami sokaknál család melletti munkavégzéssel is együtt jár, de a megkérdezettek egyharmada (32,3 százalék) már most úgy véli, hogy a vészhelyzet után is heti 1-2 napot otthonról szeretne dolgozni, míg 43,1 százalék visszaköltözne az irodába. Kedvező hír, hogy a válaszadók 97 százaléka nem tapasztalt (89,7 százalék) vagy nem tud róla (7,3 százalék), hogy a járvány miatt elbocsátások történtek volna.