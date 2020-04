A Vöröskeresztnek ajánlották fel a járvány idejére a Papp László Sportarénát

A Papp László Budapest Sportaréna és a Magyar Vöröskereszt együttműködésre lépett a koronavírus járvány elleni védekezés területén. A Sportaréna tulajdonosa, a BMSK Zrt., valamint annak üzemeltetője, a Gránit Pólus Csoport közös felajánlása alapján, a Magyar Vöröskereszt védő és fertőtlenítő eszközök, illetve a beérkező adományok raktározására használja a rendezvényközpont területét.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a járvány idején raktárként használhatjuk a Papp László Sportaréna tereit. Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek az adományfelajánlások, korábban nem tapasztalt léptékű összefogás segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját, azonban ezzel párhuzamosan kihívást jelent az adományok és felszerelések raktározása is. Ebben jelent most megoldást az Aréna kapacitása melyre az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport közreműködésével, az Operatív Törzsön keresztül kaptuk a lehetőséget. Bízunk benne, hogy az előttünk álló időszak kapcsán is folyamatosak lesznek a támogatások, melyekkel folyamatosan biztosíthatjuk a nélkülözők ellátását - mondta el Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

A BMSK Zrt. örömmel járult hozzá a Gránit Pólus vezetőinek társadalmi felelősségvállalásáról tanúskodó felajánlásához. Bízunk benne, hogy ezzel is segíteni tudjuk a járvány elleni védekezést. - tette hozzá Medvegy Mihály, a BMSK Zrt. vezérigazgatója.

A cégcsoportunk által üzemeltetett Papp László Budapest Sportaréna központi elhelyezkedésénél, méreténél és biztonságos üzemeltetésénél fogva kiváló logisztikai szerepet tölthet be a védekezésben. Nagy örömünkre a Magyar Vöröskereszt elfogadta az épület tulajdonosával tett közös felajánlásunkat, így a hatósági előírások teljes körű figyelembevételével most átmeneti időre új funkciót kapott a Sportaréna. Természetesen mindannyian bízunk abban, hogy a járvány elmúlta után újra emlékezetes zenei, kulturális és sporteseményeken láthatjuk viszont nézőinket - mondta el Ágházi Gyula, a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: MTI / Jászai Csaba