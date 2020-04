A vírusveszély hozhatja el a valódi digitalizációt az építőiparban

Az elmúlt hetek egyik forró témája a digitalizáció, ami a vírusveszély miatt került a figyelem középpontjába. Logikusnak tűnt, hogy megkérdezzük az építésgazdaság kapcsán annak szektorszintű digitalizációjának szabványosításával foglalkozó bizottság elnökét, hogyan látja a jelenlegi helyzetet és lát-e ebből kivezető utat és ha igen, miként.

Csaba Zsolt az építésgazdaság BIM alapú digitálizációjában több mint 25 év gyakorlati tapasztalatával nemcsak cégvezetőként vesz részt, hanem szakmai felelősségvállalásként pro bono az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) BIM műszaki bizottságának munkájában hazai tükörbizottságként közreműködő Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) BIM nemzeti szabványosító műszaki bizottság elnökeként tevékenykedik és a CEN, illetve az ISO vonatkozó szakbizottságaiba magyar delegált.

Még mielőtt áttérnénk a kivezető útra, mit gondol a jelenlegi tűzoltási szakaszról?

Noha nem a mi szektorunk van a legnehezebb helyzetben, mégis a hazai építésgazdaság életben tartása hosszútávú hatásait tekintve az egész nemzetgazdaság szempontjából a legfontosabbak között van, hiszen nélkülünk a többi szektor sem lesz működőképes.

A vírus és a vírus okozta válság valójában egy olyan háborús helyzet, ami nem közvetlenül országunk infrastruktúráját rombolja le, hanem könnyen ezt az infrastruktúrát létrehozni és működtetni tudó hazai tudás, egyének, cégek, szervezetek, összerendezett szövete válhat gyorsan áldozattá. A szektor több szempontból is érzékeny: sok szakma korösszetételétől fogva is a vírus közvetlen veszélyeztettje (a mérnököktől kezdve a bádogosokig bezárólag), miközben a hiányszakmákon túl is jó pár szakterületen már korábban is évente jóval kevesebben kezdték el a szakmai pályafutásukat, mint ahányan befejezték, ráadásul rendkívül magas a gyenge válságtűrésű egyéni, mikro és kisvállalkozás aránya, miközben az előző ennél kisebb válság is hosszú évekre léket ütött az ágazaton, és még sokáig lehetne tovább sorolni a sebezhetőségeket.

Tehát a jelen tűzoltása nélkül könnyen és hosszútávra megbénulhat a teljes szektor, ezért maximálisan támogatom a szakmai kamarák és szervezetek közös tűzoltásra tett erőfeszítéseit, mely az eddigi jelek alapján kormányzati meghallgatásra is találhat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a válságkezelésen túl már most foglalkozni kell a szektorspecifikus újraindulás tűzoltáson túli részével, ez utóbbihoz tud az általam vezetett bizottság szellemi munícióval szolgálni.

Jól értem, hogy a koronavírus válságnak lehet pozitív hatása is a hazai építésgazdaság számára?

Igen, de ez csak egy lehetőség, aminek a megragadásához sok mindenre szükség van. Az első, hogy felismerjük stratégiai lehetőség és döntés előtt állunk.

Nagyjából a következő célok közül választhatunk: egyszerű túlélés, a korábbi helyzet felé való visszatérés vagy egy megváltozott pályán a régi és új tanulságok levonásával megújulva egy magasabb szintre lépés.

Személy szerint ez utóbbit javaslom a szélesebb szakma és a kormányzat vezető döntéshozói számára, noha ez a legnehezebb verzió. A most minket ért hatásokat nem mi választottuk, de a ráadható reakciók közül választhatunk, annak be- és be nem látható következményeivel együtt. A válságok helyzetet teremtenek a status quo megváltoztatására különösen egy gyorsan reagálni tudó ország számára. E tekintetben biztatónak tartom György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár utóbbi napokban tett megnyilvánulásait. Az előremenekülés stratégiája azonban szektorszinten csak akkor lehet működőképes, ha az első sokk és tűzoltás után a kamarák, szövetségek, szakmai kulcsszereplők is emellé állnak és a szektorban dolgozók jó része is megérti ennek értelmét. Tehát igen, azt gondolom, hogy

kellő bátorság esetén a rendkívüli helyzet alkalmat és szándékot teremthet a régóta elkezdeni kívánt, de valahogy mindig elodázott hazai építésgazdasági modernizáció aktualizált végigvitelére.

Még a vírusválság előtt arról beszélgettünk, hogy az építésgazdaság elkerülhetetlen modernizációja miként valósítható meg, akkor a digitalizáció szükségességét említette megjegyezve, hogy ez a szektor jellegéből adódóan lassan megy a normál szerves fejlődés útján és szüksége volna a szektornak egy új impulzusra. A vírusválság óta most mindenki digitalizálódni akar, ilyen impulzusra gondolt?

Nagyon nem ilyen apropóból szerettem volna. De kétségtelen, hogy az emberek gondolkodásmódjában a legfontosabb és egyben a legnehezebben módosítható tényezőben történt néhány hét alatt radikális változás. Ez az áttörés pedig szerintem a szektor megújulása szempontjából szinte mindennél fontosabb és bizakodásra ad okot, ugyanakkor ez csak a kiindulási alapot teremti meg.

Fontos látni, hogy a többség most még csak az egyéni és céges szintű digitalizáció megvalósítására gondol, amire pedig mi akarjuk felhívni a figyelmet az a projekt és szektor szintű megoldás. Nemzetgazdasági szinten az építésgazdaság digitalizációja akkor igazán hatékony, ha nem szakad meg a cégek határain vagy nem belterjes érdemi külső kommunikációra képtelen. Ezt azonban nem lehet közös mindenki számára megismerhető elvek és sorvezető nélkül megvalósítani.

Erre valók tehát a szabványok?

Lényegében igen. A szabványok az alapvető szakmai bizalom felépítését és mederben tartását szolgálják, hiszen mindenki ugyanabból a kottából indulhat ki még akkor is, ha az életben most először is dolgoznak együtt egy közös projekt során.

De miért éppen a BIM szabványokra van leginkább szükség az építésgazdaság modernizációjához?

Azért, mert az építésgazdaság átfogó modernizációja digitalizáció révén lehetséges, ennek a teljes életcikluson átfutó digitális gerince pedig a BIM, így a digitalizáció csak BIM alapokon nyugodhat, nemzetgazdasági szinten pedig csak BIM szabványok útján lehet sikert elérni az értéklánc egészére nézve. Nyilván a modernizációhoz számos más szabványra és teljesen más dolgokra is szükség van, de ezek döntő többségének vagy közvetve vagy közvetlenül kapcsolódnia kell, vagy célszerű ehhez a BIM szabvány nyújtotta gerinchez.

Miben változott a helyzet a CoVid-19 előtthöz képest?

Már a CoVid-19 előtt modernizációs kényszerpályán volt az építésgazdaság nem csak itthon, hanem világszerte.

Az építésgazdaságot szinte mindenhol alacsony hatékonyság, energiapazarlás, nagymértékű károsanyag-kibocsátás és hulladék képződés, sokszor átláthatatlan és kiszámíthatatlan működés, minőségi és határidő problémák és a többi szektorhoz viszonyított szinte legalacsonyabb digitalizáltság jellemezték.

Itthon erre rakódott még rá az évek felfutását követő túlfűtöttség, a nem minden tekintetben piaci racionalitás szerinti működés, a más országokhoz viszonyított még alacsonyabb hatékonyság, a munkaerőhiánnyal való működés, az értéklánc tudat szinte teljes hiánya, az utolsó 5 évben pedig egy felfelé nyíló digitalizációs (BIM) olló (melynek a keskeny felső szárán a piac legfelső nagyon vékony szegmensében meginduló egyéni, céges, néha már több céget érintő projekt szintű, de szigetszerű használat mellett a fejlődés jellemez, miközben az olló széles alsó szárán gyakorlatilag helyben maradt a döntő többség).

Ennek a CoVid-19 előtti modernizációnak nemzetközi példákból kiindulva szerintem lett volna néhány fontos feltétele: az állami szerepvállalás, a széles szakmai összefogás, együttműködés és koordináció, egy szakmai célszervezet létrehozása csak erre a feladatra, hosszú távú nyilvános lépcsőzetes útiterv előre látható támogatási és követelmény szintekkel. A CoVid-19-től csak tovább nőt a hazai szektorban eddig is meglévő bizonytalanság, ráadásul most még nem lehet látni, hogy milyen felépülési görbe milyen időtávon fog érvényesülni, de van pár dolog, illetve a rá adható válasz az építésgazdaság szempontjából, amit már most lehet látni:

Az alacsony digitalizáltságú szektorok sérülékenységét(régi és új okból is növelni kell a digitalizáltságot)

A hosszú értékláncú szektorok sérülékenységét(újra kell gondolni, hogy mit kell itthon is előállítani)

A teljes értéklánc digitális átlátásának fontosságát (a váratlan eseményekre való reagálás miatt)

A digitalizációhoz való hozzáállásban történt pozitív áttörést(meg kell ragadni a kínálkozó tudati áttörést)

A gondolkodásmód még tisztázatlan mértékű, idejű megváltozása(fel kell készülni a megrendelő igények lényeges megváltozására is)

Miért szükséges az értéklánc szintű digitalizáció?

Hogy egy hasonlattal éljek azért, mert jelenleg

egy analóg óceánban hiába vannak cég nagyságú digitális szigetek”,

amelyeken akár a cég saját tevékenységére nézve lényegi optimalizálást és komoly hasznot is hozhatnak az általuk a saját szigetükön felépített „digitális tornyok” segítségével, de ettől a megrendelő vagy a projekt egésze, nem beszélve a nemzetgazdaság szintjén nem feltétlenül jelentkezik megtakarítás. Tehát fontos, hogy a szigeteken folytonos „digitális gerinc” haladjon át, amibe bekapcsolódnak a sziget „digitális tornyai” és ezáltal projekt, illetve nemzetgazdasági szinten is értékelhetővé válik. Mert például nagyon nem mindegy, hogy a más szektorokban már alkalmazott adatbányászat, gépi tanulás, mesterséges intelligencia és más technológiák csak egy kis szakaszra vagy akár az egész értékláncra dolgozhatnak. De a koronavírus leállásokkal kapcsolatban felmerülhet úgy is a kérdés, hogy egy fővállalkozó hányadik alvállalkozói vagy beszerzői szintig lát digitálisan, azaz mikor értesül, hogy valami nem fog megérkezni időben mondjuk az autóiparhoz viszonyítva.

Ha már újra vírus helyzet, lehet-e home office-ból betonozni?

Értem a szektor alap jellegére való célzást. A blikkfangos válasz az, hogy nem, de törekedni kell rá. De komolyabbra fordítva a szót, az az érdekes, hogy szinte ugyanaz lesz erre a kérdésre is a válasz, mint a CoVid-19 előtti helyzetben egy másik kérdésre, amikor is sokan keresték arra a megoldást, hogy a nagy munkaerőhiányban, hogyan lehet a helyszíni élőmunka arányát csökkenti vagy annak hatékonyságát növelni. Erre akkor az előregyártás növelése lett a válasz. Nyilván egy az építkezési helyszínnél jobban kontrollálható gyártócsarnokban több és könnyebb lehetőség van a magasabb fokú automatizálásra vagy akár az emberek számára védőfelszerelések használatára vagy a közöttük való távolságtartást jobban figyelembe vevő technológia kialakítására. Messzebbről nézve, ahogy az ókortól közelítünk napjaink felé egyre több az értékláncban az akár home office-ban is végezhető rész és a mostani koronavírus esemény ezt a trendet csak tovább fogja erősíteni.

Mivel tud bizottságuk hozzájárulni ehhez a modernizációhoz?

Egyrészt természetesen magával a szabvánnyal, sőt szabványokkal és nem is kevéssel, eddig már 8 került kihirdetésre angol nyelven és a következő évekre már most 24 van csőben. Az általam a szabványok „akadálymentesítéseként” nevezett többlépcsős tervünk keretében jelenleg az eddig kihirdetett szabványok közül a szakma többségét leginkább érintő két kulcsfontosságú szabvány magyarításán dolgozunk, a koronavírus járvány kitörésétől web-meeting csapatunkkal minden eshetőségre felkészülve immár megduplázott erőfeszítéssel.

Ezek nem technológia-, hanem sokkal inkább szemléletformáló szabványok többek között BIM felhasználásával történő információmenedzsmentről, a folyamatok, résztvevők felelősségének, funkciójának a kialakításáról, ellenőrzéséről az információk szükséges szintjéről szólnak az életciklusnak az igény felmerülésétől a megvalósításáig tartó különböző szakaszaiban (amit később várhatóan egy harmadik szabvány fog követni a megvalósítás utáni szakaszról). Másrészt, szabványosítás során felhalmozódott tudással, nemzetközi rálátással, véleménnyel továbbra is készen állunk részt venni egy építésgazdaságot érintő modernizációs platform munkájában, illetve egy BIM útiterv létrehozásában immár figyelembe véve a vírusválság adta új helyzetet. Harmadrészt azt tapasztaljuk, hogy az európai és nemzetközi szabványosításban való részvételünk felfogható egy olyan tudástranszferként is, aminek eredményeként 1-3 évre előre láthatunk tendenciákat.

Hangsúlyoznám, hogy ehhez a modernizációhoz mi csak egy puzzle-t tudunk nyújtani és rengeteg érintett szereplő összehangolt tevékenységére van szükség ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ezek közül kiemelném az állam szerepét.

Ezek szerint volna javaslatuk az állam számára a modernizációval kapcsolatban?

Igen, az állam 3 féle szerepben is meghatározója az építésgazdaság modernizációjának, a következőket ajánljuk megfontolásra az állam figyelmébe:

Az állam, mint stratégiai, szabályozói szerepében

Mentse a meg a szektort a jövő számára.

Modernizációs képzési kötelezettség mellett történő kieső kereset pótlás U vagy L alakú válság esetén. (Ezek között a képzések között legyenek elérhetőek a digitalizációval, BIM folyamatokkal, szoftverekkel, szabványokkal kapcsolatos képzések)

Az egyéni és mikro vállalkozások számára is elérhető, átfogó modernizációt segítő beruházás ösztönző -nagyrészt vissza nem térítendő- támogatások melynek egy részét előírtan magas szintű BIM-es célra kelljen költeni.

Indítsa el, koordinálja a modernizációt az érintettek képviselőinek aktív bevonásával (modern építésgazdaság / BIM platform), gyorsítva készüljön el egy útiterv.

Az állam, mint szolgáltatói, hatósági szerepében

Az állami adatokhoz, hatósági szolgáltatásokhoz való digitális hozzáférést erősítse meg, a korábbi projekteket gyorsítsa fel, szükség esetén indítson újakat, mindezekhez vegye figyelembe a többi szereplő valós visszajelzéseit.

Az állam, mint legnagyobb megrendelő

Sajátítsa el a megrendelő valós igényeit szolgáló BIM folyamati elvek alapján történő beszerzési módszertant.

A teljes folyamat legelejétől már legyen kijelölve és bevonva a majdani üzemeltető.

A meglévő beszerzési eljárások kiválasztási és jogi módszertanát igazítsa a BIM folyamati elvekhez vagy oldja fel a közöttük feszülő jelenlegi ellentmondásokat.

Összegezve azt gondolom, hogy furcsamódon stratégiai lehetőség előtt áll a hazai építésgazdasági szektor a koronavírusnak köszönhetően. Ha ugyanis nem pusztán túlélni próbálunk vagy reparálni igyekszünk a CoVid-19 előtti helyzetet, hanem ha aktualizálva és a teljes értékláncra vonatkozóan megvalósítjuk az eddig legfeljebb csak szigetszerűen és csak az élenjárók körében megindult digitalizációs folyamatot, és ha minden érintett elvégzi a maga feladatát pár év múlva sokkal előrébb tarthatunk, mint a vírusválság előtt, sőt egy esetleges újabb hasonló válsággal szemben is ellenállóbbá válhat a szektor. Fogjunk tehát össze a közös cél érdekében.

