Így néz ki Budapest 2020 tavaszán - Ezeket a fotókat nehéz lesz elfelejtenünk

Ha itt a tavasz, jöhet a pezsgés és az élet Budapesten - de nem 2020-ban. A koronavírus-járvány miatt most mindent jobb az erkélyekről figyelni, az utcán pedig tisztes távolságból közlekedni, már ha muszáj valakinek kint lennie. Évek múlva biztosan különös lesz visszatekinteni 2020 áprilisára, arra az időszakra amiikor a főbb turisztikai látányosságoknál egy lélek sem járt, amikor a parkokban, piacokon, rendőrök és katonák jelenléte dominált és amikor a szállodák, vagy éppen más bezárt intézmények valamilyen kedves üzenettel üzentek azoknak, akik nem tudnak otthonról dolgozni, vagy akiknek megszűnt a munkahelyük, esetleg azoknak, akikkel nem tudnak találkozni. Nézzük, hogy néz ki Budapest 2020 tavaszán!

Már több mint két hete tart a kijárási korlátozás, hetek óta pedig már a turizmus is leállt, ezzel együtt pedig a legnépszerűbb budapesti turisztikai látványosságok is üresen konganak. A turizmus az a szektor, ami az egyik legnagyobb elszenvedője a koronavírus okozta járványhelyzetnek, nemcsak ezt az ipart érintette a leghamarabb, hanem várhatóan ez lesz az, ahol a leghosszabb felépülési időre lesz szükség.

Az üres Kossuth Lajos tér a fővárosban. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Az üres városra biztosan különös lesz visszaemlékezni jó néhány év távlatából, azok az üzenetek viszont talán jobb érzéseket válthatnak ki belőlünk, amelyekkel a főváros, az egyes szervezetek, vagy éppen magánemberek üzennek példéul az egészségügyi dolgozóknak, vagy másoknak, akik ebben a helyzetben sem maradhatnak otthon.

A koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók tiszteletére fehér fénnyel világítják ki a Puskás Ferenc Stadiont . Forrás: MTI/Mónus Márton

A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége egy közös kampányban például az üresen álló budapesti szállodák ablakaiban sötétedés után a 4U! üzenetet jelenítették meg. A For You!, vagyis az Érted! Értetek! felirat lényege, hogy szolidárisak legyünk a világ többi városával, ahol hasonló gondokat eredményez a koronavírus okozta válság. A turizmus és a vendéglátóipar teljes leállása, a kijárási korlátozás és a bizonytalanság egyformán sújt minden nagyvárost, céget, polgárt és azokat, akik ebben a rendkívüli helyzetben is működtetik a várost.

Az üres budapesti Intercontinental szálloda dolgozói a szobákban úgy kapcsoltak villanyt, hogy a 4U!, vagyis a For You! (Érted!, Értetek!) üzenetet legyen az ablakokban. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A kijárási korlátozás azt is maga után vonta, hogy a népszerűbb helyeken, rendőrök, katonák figyelik a kint tartózkodókat, hogy betartják-e a szükséges óvintézkedéseket.

Rendőrök járőröznek a Hősök terén. Forrás: MTI/Mónus Márton

