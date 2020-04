Újra kinyitja központjait a divatóriás: a ruhaipar éledezésének első lépései

Az óriási divatcég, az Inditex, 10 nagy spanyolországi logisztikai központját nyitotta újra, ahogy a spanyol kormány a több mint egy hónapja tartó szigorú járványügyi intézkedésein enyhítést veezetett be - írja a Reuters.

Az Inditex összesen 13 gyárából csupán 3 üzemelt a veszélyhelyzetben, ezekben egészségügyi felszereléseket, például műtősruhát gyártottak, hogy ezzel segítsék Spanyolországban a koronavírus elleni védekezést és járványhelyzet kezelését.

A mai naptól kezdve Spanyolországban engedélyezték, hogy a nem létfontosságú szektorokban is újraindulhasson a munka, így többek között a gyártóvállalatokba és az építőiparba is visszatérhettek a dolgozók. Az Inditex logisztikai központjaiba is visszatérhettek az alkalmazottak, egyelőre azonban rövidített műszakban dolgoznak, vagy félnapos munkarendben, vagy úgy, hogy csak néhány napot dolgoznak a héten. A cég ezzel próbálja csökkenteni a dolgozók közvetlen találkozását.

Az Inditex csoporthoz olyan márkák tartoznak mint a Zara, a Massimo Dutti, a Bershka, a Pull&Bear, az Oysho, vagy a Stradivarius. A divatóriás világszerte a járvány miatt mintegy 3785 üzletét volt kénytelen bezárni.