A járványhelyzet berobbantja az új digitális eszközöket

Nemsokára a gazdaság lépcsőzetes újraindítása lesz a középpontban, ebben a járvány okozta problémák új napi rutinokat és szabályokat szülhetnek. A járványhelyzet egyik nagy nyertese lehet a proptech, vagyis minden olyan új eszköz vagy szolgáltatás, ami az ingatlanok és a digitalizáció összekötésére épül. Főleg azok, amelyek növelik az emberek biztonságérzetét, kevesebb személyes interakciót eredményeznek idegenek között és a cégeknek segítenek a költséghatékonyabb működésben.

Jelen pillanatban a kormányok és a vállalkozások egyaránt az akut válságkezeléssel vannak elfoglalva, miközben a társadalom széles köre a szociális távolságtartás szabályai szerint él. Nemsokára azonban a gazdaság lépcsőzetes újraindítása lesz a gondolkodás homlokterében, ahol a járvány okozta problémák új napi rutinokat és szabályokat fognak szülni. Azt még nem tudhatjuk, hogy a jogi szabályozás hogyan fog alakulni a jövőben, de abban biztosak vagyunk, hogy a kisebb és nagyobb irodákba, gyárakba és egyéb más munkahelyekre érkező emberek alapvető elvárása lesz, hogy a lehető legkisebb egészségügyi kockázatot kelljen vállalniuk.

PIF: Ingatlanpiac - Mekkora pofont adott a korona? A károk csak az első, de valóban leglátványosabb része egy válságfolyamatnak. Ezeket fel kell mérni és mielőbb minimalizálni kell. A gazdaságban és az ingatlanpiacon egyaránt.

Ez egyben egy új piaci lehetőség is a különböző proptech megoldások berobbanásának és általános alkalmazásának. Sok ilyen eszközt már évek óta napi szinten használunk, és bele sem gondolunk, hogy valójában egy proptech megoldásról van szó, mégis a gyorsan növő iparág újabb és újabb szolgáltatásokkal bővíti a piacot. Kezdetben ezek olyan újdonságok voltak, mint például az online ingatlankereső portálok (igen, ez is egyfajta proptech megoldás), amelyek segítségével hatalmas mennyiségű adat állt hirtelen a lakásvásárlók rendelkezésére, majd az ingatlanszektor egészében megjelentek olyan eljárások, mint a BIM (épületinformációs modellezés) ami a tervezési, fejlesztési szektorban segít, vagy az irodaházaknál azok a szenzorok, amelyek beépítésével, láthatóvá válik az adott tárgyalóban a levegő minősége, a hőfok, vagy páratartalom.

Ilyen irodapiaci megoldás a digitális beléptetőrendszer, ami különösebb személyes interakció nélkül belépteti az irodába, vagy gyárba a beérkező munkavállalókat, vagy éppen az odaérkező ügyfeleket, vendégeket. Egy ilyen jellegű szolgáltatás a következő években nem csak az egyébként is létező digitalizációs trend miatt lesz fontos, hanem a járvány ezt az igényt még jobban felerősíti - nem is beszélve akár esetleg szabályozási kötelezettségekről. Mindez a tulajdonosok, az üzemeltetők és a munkáltatók számára kulcskérdés lesz a járvány után, hiszen egyetlen munkavállaló sem fog nyugodt szívvel olyan helyen dolgozni, ahol nem érzi magát biztonságban. Természetesen ez ugyanígy igaz a tárgyalásra érkező különféle partnerek, ügyfelek, alvállalkozók esetén is.

Lássunk egy konkrét példát a digitális beléptetésre, így működik a TabLog!



Sok cégnél kártyás beléptető működik, a munkavállalók a kapukhoz érintik a kártyájukat, míg az odaérkező külsős vendégek általában a recepción kapnak egy átmeneti beléptető kártyát. Ezzel szemben a Digitális Vendég Érkeztető Rendszer a vendéglátó naptárán keresztül meghívja a megbeszélésre a résztvevőket és a meghívottak közé felveszi a rendszer e-mail címét is. Ennek eredményeként a résztvevők mailben kapják meg a belépésre szolgáló QR kódot - csak úgy, mint például egy repülőjegy esetében.



Érkezéskor a recepción található tableten vagy a belépő kapun a vendég beolvastatja a kapott kódját és nincs szükség a recepción az adatai megadására. Előzetes QR kód hiányában ugyanezen a tableten regisztrálni is lehet, majd a GDPR és esetleges más megkívánt egészségügyi szabályzat elfogadásával, illetve a vendéglátó cég megadásával a rendszer értesítést küld a fogadó cég számára, hogy egy vendég érkezett.



A vendég érkezésekor a meghívó fél a saját telefonjára automatikus push üzenetet kap arról, hogy látogatója regisztrált. A recepciós emellett a nála lévő tableten követni, de akár engedélyezni is tudja a vendégek belépését. Mivel digitális megoldásról van szó, az aggregált belépési adatok elemzése, vagy a beállítások dinamikus változtatása is lehetséges.



A rendszer hamarosan kiegészül a dolgozói beléptetéssel, így a dolgozók okostelefonjukkal regisztrálhatják napi érkezésüket munkahelyükre - telefonját azért kisebb eséllyel hagyja bárki otthon, ellentétben a belépőkártyával. A jövőben még nagyobb szükség lesz a digitális megoldásokra Talán a mostani járvány egyik fontos hozadéka lesz az, hogy a társadalom felkészül ezekre a helyzetekre, többek között olyan digitális megoldások alkalmazásával is, amelyek érdemben csökkentik a fertőzések gyors terjedését és segítik a biztonságot.A biztonság mellett a költséghatékonyság lesz a cégek egy másik fontos vezérelve a következő évek során. A válság minden szektort kisebb-nagyobb mértékben már érintett vagy érinteni fog, így a vállalatok kénytelenek lesznek optimalizálni, digitalizálni és költséget csökkenteni.