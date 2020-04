Megterhelő az önkéntes karantén - Messze nem Magyarországon a legrosszabb a helyzet

Az Európai Unió országainak lakosságának 17,1 százaléka olyan háztartásban él, amely túlzsúfoltnak számít: az egy főre jutó négyzetméterek száma túl alacsony. A jelenlegi helyzetben a rendelkezésre álló tér még inkább szűkösnek hathat, ha a gyerekek abban a szobában játszanak, ahol a szülők dolgoznának. A home office nem csak azzal jár együtt, hogy távmunkában kell ellátni a szokásos feladatokat, sok helyen kialakított munkaállomást nélkülözve, hanem azzal is, hogy szűkössé válik az otthoni tér.

Sokan csak most fogják megtapasztalni, milyen sokan élnek kevés négyzetméteren: eddig amíg dolgozni voltak, iskolába jártak, tehát napjuk egy részét jellemzően házon kívül töltötték, talán nem volt olyan feltűnő a helyhiány. Most viszont, hogy fiatalok és felnőttek egyaránt a négy fal közé kényszerültek, és non stop otthon vannak, sokkal többen fogják tapasztalni azt a zsúfoltságot, amit a statisztikák is évek óta mutatnak.

A EU-ban Románia áll a legrosszabb helyen: az Eurostat adatai szerint a lakosság 46,3 százaléka túlzsúfolt háztartásban él. A második legrosszabb a helyzet a letteknél (43,4%) és a bolgárok a harmadik helyen végeztek (41,6%) a legszűkösebb otthonok terén.

Az Unió átlaga 17,1 százalék, a magyar háztartások ennél zsúfoltabbak: 20,1 százalék, vagyis minden ötödik otthon túlzsúfoltnak számít - írja a Pénzcentrum.

Az egy főre jutó négyzetméterben sokkal jobban állnak nálunk a csehek (15,7%), osztrákok (13,5%). szlovének (12,5%). A legjobb a helyzet Máltán (3,4%), Írországban (2,7%) és Cipruson (2,5%), ahol elenyésző azoknak a háztartásoknak a száma, ahol ekkora zsúfoltság lenne.

A lap elemzésében kitér arra is, hogy bizonyos országokban épp az okoz problémát, hogy egy nagyobb ingatlanban mindössze egyetlen ember él, ők jellemzően idősek, magányosak.

