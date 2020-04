Újabb részletek derültek ki a dél-budai gigaberuházásról (képek)

Napról napra válnak egyre látványosabbá a Kopaszi-gát mellett megvalósuló BudaPart fejlesztés épületei. A pár éve még csak tervasztalon létező projekt első lakásaiba már tavaly beköltöztek a lakók, azóta pedig folyamatosan zajlik a további ütemek építése, sőt nemrég az első irodaépületet is átadták. A beruházás következtében egy teljesen új városrész jön létre, ahol a lakások mellett számos új szolgáltatás is helyet kap majd. A projekt jelenlegi állapotáról, a várható újításokról és a járvány miatti kihívásokról Kiss Ákossal, a Property Market lakóingatlan értékesítési és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.

Javában zajlik az építkezés a BudaParton. Hány lakás készült eddig el? Milyen ütemezéssel folytatódik a projekt?

A BudaParton 2019 őszén átadtuk első két lakóházunkat 268 lakással, ami hamarosan kiegészül a BudaPart Otthonok ’B’ és ’D’ épületek otthonaival, így idén nyárig összesen 635 lakás készül el. Az eddigi legmodernebb, BudaPart Otthonok ’E’ épületünk is jól halad, májusban eléri tartószerkezete a kész állapotot, az átadása pedig 2021-ben várható. A fejlesztés további sikere, hogy idén átadtuk a BudaPart GATE-et, a városnegyed első irodaházát, mely használatra kész, így mindössze a járványügyi helyzet alakulásán múlik, hogy mikor kezdik el élettel megtölteni az irodaépületet a dolgozók. Mindemellett dolgozunk a következő projektjeink előkészítésén, 2020-ban újabb lakóház indítását is tervezzük.

Kiss Ákos Property Market, lakóingatlan értékesítési és kommunikációs igazgató Pályafutását a telekom szektorban kezdte, majd a Nemzetközi Bankárképző Központ és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően került kapcsolatba a lakossági ingatlanpiaccal.

Az eddigi tapasztalatok alapján mi a jellemző, inkább saját célra vagy befektetésnek vásárolják a lakásokat? Hogy néz ki a vevői kör?

Újbuda az egyik legvonzóbb fővárosi kerület mind a saját, mind a befektetési célú vásárlások esetében, a BudaPart pedig kiemelkedően népszerű a Kopaszi-gát, a Lágymányosi-öböl, valamint a Duna szomszédságának és a folyamatos infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően. A jelenlegi helyzetben pedig még inkább felértékelődik a lokáció, ami főképp a saját célú lakásvásárlók esetében figyelhető meg: megjelenik egy erőteljesebb igény a természetközeli otthonok iránt, ahol a rekreációs lehetőségek helyben, a lakások közvetlen környezetében megtalálhatók. A BudaParton teraszos, jó felszereltségű lakásokat kínálunk, ami tovább növeli ezt a komfortérzetet, ezért ideális választás családoknak, fiataloknak és fészekrakóknak egyaránt. Azt tapasztaljuk, hogy a városnegyedben az ügyfeleink jelentős része lakhatási céllal vásárol, számukra különösen fontos szempont az egyedülálló zöldkörnyezet, ahol valódi közösség és budaparti életérzés alakul ki.

A tavalyi év végén azt láttuk, hogy a decemberig érvényes, kedvezményes 5%-os áfát a saját részre vásárlók közül sokan kihasználták nálunk is, és összességében elmondható, hogy a tranzakciók kétharmada történik saját, megközelítőleg egyharmada pedig kifejezetten befektetési céllal.

Hogy alakul az átlagos értékesítési idő? Szükséges-e, terveznek-e bármiféle ösztönzőt – ajándék konyhabútor, tároló stb. - bevezetni az értékesítés ütemének felgyorsítására?

A legújabb BudaPart Otthonok ’E’ épületünk értékesítésénél egyelőre nem tervezünk egyéb ösztönzőket bevezetni. A lakásainkat többek között az is megkülönbözteti a piacon, hogy az általában extra költséget jelentő termékek nálunk alapfelszereltségnek számítanak. A harmadik ütem minden otthonát smart home rendszerrel, gépesített konyhabútorral, redőnyökkel és energiatakarékos megoldásokkal felszerelve adjuk át, emellett kedvező, 20-80%-os fizetési ütemezést teszünk lehetővé. Az épület 182 lakásának már a fele elkelt, emellett nagyon bizakodóak vagyunk a további értékesítéssel kapcsolatban.

A kormány a jelenlegi rendkívüli helyzetben az ingatlanpiacot, ezáltal pedig a lakásvásárlókat is támogatja gazdaságélénkítő csomagjával. Az elmúlt napokban Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette, hogy a rozsdaövezetben épülő új lakásoknál – így várhatóan a budaparti épületeknél is – visszavezetik az 5%-os lakásáfát, ami ösztönzően fog hatni a piacra.

Lesznek-e közintézmények pl. bölcsőde, óvoda a területen? Milyen egyéb szolgáltatásokra lehet számítani?

A városnegyed koncepciójának lényege, hogy a beruházással egy új, komplex központ is létrejön a XI. kerületben, ahol több funkció – köztük lakások, irodák, szolgáltatások, rekreációs lehetőségek – egyszerre van jelen. A Kopaszi-gát szolgáltatásai terveink szerint kiegészülnek a BudaPart épületeinek utcaszintjén található üzletekkel: többek között pékség, szépségszalon, fagylaltozó, mobil szolgáltató, kávézó, fitnesz terem, szupermarket és gyógyszertár is megvalósul. A szolgáltatások és a kiskereskedelmi egységek számát is folyamatosan bővítjük a projekt előrehaladtával.

A BudaParton várhatóan a következő évben óvoda is megnyitja kapuit, a Kopaszi-gáton pedig a Kölyököböl játszóház és bölcsőde várja az érdeklődőket a járvány utáni válsághelyzet megszűnése után. (A jelenlegi koronavírus okozta járvány miatti kormányzati határozatnak megfelelően a játszóház ideiglenesen nem üzemel.) Mindemellett a rekreációs lehetőségek tárháza is gyarapodik még több parkosított résszel, újabb játszóterekkel és kutyafuttatóval.

A BudaPart CITY irodaház egyik látványtervén már látunk egy villamost a Dombóvári úton. Fog-e változni és ha igen, hogyan a tömegközlekedés a fejlesztés hatására? Mit mondanak annak, aki a rossz megközelíthetőség miatt nem akar most odaköltözni?

A városnegyed megközelíthetősége egyáltalán nem nevezhető rossznak, a 3,5 kilométerre lévő Deák tér például tömegközlekedéssel alig fél óra, autóval pedig megközelítőleg 10-15 perc alatt jelenleg is kényelmesen elérhető. Természetesen a közlekedés optimalizálásán folyamatosan dolgozunk. Az 1-es villamos 2019 nyarától már Kelenföldig szállítja az utasokat, ami biztosítja a városnegyed összeköttetését az M4-es metróval, valamint szeptember óta körjáratként, hosszabbított útvonalon közlekedik a 154-es buszjárat, ami már érinti a Kopaszi-gát és a BudaPart területét is.

Emellett a BKK megkezdte a társadalmi egyeztetést a 107E jelzésű új gyorsjáratról, ami tovább erősíti a BudaPart közvetlen belvárosi kapcsolatát és reményeink szerint hamarosan megindulhat a budai fonódó villamos II. ütemének kivitelezése is. Továbbá a kerület forgalomcsillapításához jelentősen hozzájárulhat a jövőben a nemrégiben elfogadott Déli Körvasút megvalósítása, melynek köszönhetően Nádorkert néven új megállót kap a BudaPart, illetve a Dél-Budát és Dél-Pestet összekötő Galvani híd megépítése is.

Nem mehetünk el szó nélkül a koronavírus-járvány gazdasági hatásai mellett sem, ami az építőiparban a projektek kivitelezésére is hatással van. Mi változott meg a vírus miatt az építkezéseken?

Az épületek kivitelezése folyamatos, a munkálatok pedig jelenleg is zajlanak a BudaParton. Természetesen munkatársaink védelme és egészsége a legfontosabb, ezért a fejlesztési területen ugyanúgy szigorúan betartjuk a higiéniai, vírusvédelmi előírásokat, az építkezés leállítását nem tervezzük.

Milyen változtatásokra volt szükség a járvány miatt az ingatlanok értékesítésben?

Az ügyfeleink és a kollégáink védelme érdekében már a kezdeti korlátozásoknál az összes lehetséges óvintézkedést megtettük, az új intézkedéseknek megfelelően pedig folyamatosan újabb változtatásokat eszközlünk.

A koronavírus miatt kialakult helyzet minket is arra ösztönzött, hogy gyorsan reagáljunk, innovatív eszközöket alkalmazzunk, és megteremtsük az új csatornákon történő ügyintézés lehetőségét. Ennek megfelelően a megbeszéléseket elektronikus csatornákra igyekszünk terelni, ahogy az értékesítést, a lakások műszaki tartalmának egyeztetését és a szerződéskötéshez kapcsolódó folyamatokat is. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a március közepén bejelentett korlátozások körüli időszakban az érdeklődések száma némileg visszaesett, de hamar visszaállt, így összességében sem látunk jelentős csökkenést. Sőt a budapart.hu látogatottsága megtöbbszöröződött az előző negyedévekhez viszonyítva ebben az időszakban.

Lehet-e tartani az előre tervezett átadási határidőket? Mekkora csúszásra kell számítani?

A BudaParton folyamatos az építkezés, a kialakult helyzethez pedig a kivitelezői oldallal – anyavállalatunkkal, a Market Építő Zrt.-vel – közösen igyekszünk a lehető legideálisabban alkalmazkodni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy legfeljebb minimális csúszással adjuk át az ingatlanokat a tulajdonosaiknak.

Összességében milyen irányú és milyen mértékű árváltozásra számíthatunk az év hátralévő részében a hazai újlakás-piacon?



Az elmúlt években, a helyes kormányzati szubvencióknak, a konjunktúrának, a munkáltatói adóterhek csökkenésének a munkavállalói pénzkiáramlásnak köszönhetően 2019-re, ha nem is egyensúlyi, de számosságában elégséges új építésű lakástömeg átadása valósulhatott meg.



Az ingatlanszektor csak hosszú távon tud gondolkodni, aminek a fenntartható működéséhez a kiszámítható monetáris és fiskális, valamint a legfontosabb, hogy egy bizalommal teli mikro- és makrokörnyezet az optimális tere. Ehhez képest a mai helyzet – bár tapasztalatokat és a szektort érintő változásokat csak hetek, vagy hónapok múlva tudjuk biztosan analizálni – nem éppen ideális. Emiatt kiemelt hangsúlyt szükséges fektetnünk a fogyasztói bizalom fenntartására és erősítésére, ami mindannyiunk közös érdeke és célja kell legyen.



A várható következményeket felmérve, már most látszik a jegybankok reakciója, a gazdasági stimulusok bevezetése, a helyzet sújtotta szektorok támogatási rendszerének kidolgozása. Ahogy az infláció is láthatóan aggasztja a monetáris politika alakítóit, a menekülőeszközökbe történő pénzáramlás alternatívát jelenthet a befektetők részre, ahol a nemesfémek mellett, a szűkülő kínálatával, Budapesten az új építésű szektor elérhető lakásai is újra ilyen menekülő eszközök lehetnek.

A cikk megjelenését a BudaPart fejlesztője, a Property Market támogatta.

Címlapkép forrása: Hlinka Zsolt