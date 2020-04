Látványos szobrokat kapott egy budai irodaház (képek)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a legtöbb cégnél az irodák helyett ezekben a hetekben sokan home office-ban dolgoznak, a járvány elmúltával az irodai tér minősége ismét fontos szerepet kap majd, éppen ezért a most zajló fejlesztéseknél a belső terekre is figyelni kell. A Budapest ONE irodapark már átadott első ütemének közösségi terébe például egyedi szobrok kerültek, amiket most képgalériában nézhetünk meg.