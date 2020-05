Nem bírod már a hamisíthatatlan kocsmai hangulat nélkül? Vegyél egy sajátot, és "dolgozz" ott!

Kétségtelen, hogy mind a vendégek, mind a vendéglátóhelyek tulajdonosai, bérlői rosszul viselik a jelenlegi szituációt és alig váják, hogy a kedvenc éttermük, kávézójuk, bárjuk, kocsmájuk, szórakozóhelyük újranyithasson. Az is biztos, hogy a szűkösebb likviditással rendelkező helyeknek a korlátozások elhúzódása a fennmaradásukat veszélyezteti. Sőt, az ingatlanhirdetési oldalakra felkerült ajánlatok azt mutatják, hogy néhányuktól már meg is akar válni a tulajdonos. Az aktuális kocsma, étterem és vendéglátóhelyek eladó hirdetéseiből szemezgettünk, hátha valakinek a járványhelyzet alatt megjön a kedve, hogy - ha máshogy nem is megy - legalább a saját kocsmájába ellátogathasson.

A járványhelyzet a vendéglátóipart és a turizmust lényegében lenullázta egy átmeneti időszakra, ennek a legnagyobb vesztesei a vendéglátóhelyek, a szállodák, szálláshelyek és a retail szektor egy része. A vendéglátóhelyeken belül talán a legrosszabb helyzetben most a nagyobb szórakozóhelyek vannak, itt húzódik el ugyanis a legtovább a forgalomkiesés, de a kocsmák, bárok, kávézók is nehezebb időszakot élnek át mint például egy étterem, vagy cukrászda, ami kiszállítással valamennyi bevételt legalább realizálhat. Nem csoda, hogy amelyik tulajdonosnak nincs elég likviditása, hogy kihasználva a zárva tartást például felújítson, vagy csak átvészelje ezeket a hónapokat, az kénytelen most eladni, vagy bérbeadni a kocsmáját, éttermét.

Néhány budapesti sörözővel kezdjük az eladó vendéglátóhelyek felsorolását, majd pár balatoni üzleti lehetőséget is mutatunk az aktuális kínálatból. Ezek között több, még most is működő vendéglátóhely van, így nem csodálkoznánk, ha lenne olyan olvasónk, aki a kedvenc helyei egyikére bukkanna.

A bemutatott hirdetések az ingatlan.com kínálatából származnak, ezek valóságtartalmáról, illetve aktualitásáról nincs információnk.

Serpince a Déli pályaudvarnál

Kevesebb mint 50 millió forintért árulják a XII. kerületi 62 négyzetméteres Serpince néven ismert kiskocsmát. A Déli pályaudvarhoz közeli üzlethelyiség jelenleg hidegkonyhás vendéglátó egységként működik, a tulajdonosa berendezéssel együtt válna meg tőle. Bár Budapesten egyelőre a terasszal rendelkező helyek sem nyithattak ki, a vidéki enyhítésekből kiindulva hamarosan ez is bekövetkezhet, így különösen fontos szempont lehet, hogy a hirdetés alapján szezononként 150 ezer forintért a Serpincéhez terasz is bérelhető.

Kultikus hely a Moszkva tér környékén

A most is működő Káplár Söröző is felkerült a hirdetések közé, a Moszkva tér környékén lévő kultikus helytől 110 millió forintért válna meg a jelenlegi tulajdonosa. Az összesen 129 négyzetméteres kocsmát ahogy a járványügyi intézkedések engedik azonnal ki is nyithatná az új tulaj, a hely ugyanis rendelkezik a szükséges engedélyekkel a leírás alapján.

Bérbe vehető kocsma a Ráday utcában

A külföldiek körében különösen népszerű Ráday utcában több üzlethelyiséget is hirdetnek, köztük egy terasszal is rendelkező összesen 235 négyzetméteres Paris Texas Kávéházat. A vendéglátóhely üzleti jogát és a hozzá tartozó hátsó lakást, valamint pincehelyiségeket teljes berendezéssel 70 millió forintért árulják. A kocsma összesen 118 főt tud befogadni, illetve még 34 fő ülhet le a hozzá tartozó teraszon.

Belvárosi étterem és vízipipa bár

Az V. kerületi libanoni, Pappa Roti Cafe + elnevezésű étteremként működő ingatlant is megtalálhatjuk az eladó vendéglátóhelyek között, a hivatalosan 76, de a valóságban nagyobb alapterületű éttermet 350 millió forintért árulják. Az ingatlannak jelenleg van bérlője, így azoknak is érdekes befektetés lehet, akik csak tulajdonolni szeretnének éttermet, de a működtetésébe már nem folynának bele.

Kisebb fagyizó és cukrászda Óbudán

A III. kerületben egy kisebb, mindössze 39 négyzetméteres cukrászdaként és fagyizóként működő üzlethelyiség bérleti joga is eladó. A Hugo néven ismert cukrászdát 7 millió forintért, illetve havonta 130 ezres bérleti díj megfizetése mellett adná bérbe a tulajdonosa, berendezéssel, illetve hideg-, és meleg konyhai engedéllyel együtt.

Saját étterem Balatonakalin

Végül átevezünk a fővárostól a Balaton környékére, ahol a teraszos vendéglátóhelyek már nyitva is lehetnek, úgyhogy aki most csapna le egy ilyen eladó vendéglátóhelyre, már azonnal el is kezdhetné a működtetését. Az egyik ilyen kerttel rendelkező éttermet Balatonakalin árulják, a 160 fő befogadására alkalmas, 256 négyzetméteres ingatlant 73 millióért adná el a tulajdonosa, aki a hirdetés szerint szívesen besegítene az új tulajnak, hogy zökkenőmentes legyen a váltás. Az épületre még egy szintet is rá lehet építeni, így akár kiadó apartmanokkal is bővülhet a befektetés.

Retró büfé, a balatonakarattyai strandon

A Balatonakarattyai Bercsényi strand egyik büféjét is eladnák, a 120 négyzetméteres épületben utcafronti és strand oldali kiszolgálási lehetőség is van, illetve az utcafronton 20 fős, míg a strandon 100 fős fedett terasszal rendelkezik. A leírás alapján megvannak a szükséges engedélyek az üzemeltetéshez, a büfé nyitvatartása pedig nemcsak három nyári hónapig, hanem áprilistól októberig tart.

Vino Terazza Balatonfüreden

Balatonfüred Bisztrókertje, a Vino Terazza is rajta van az eladó vendéglátóhelyek listáján. A Kisfaludy strandtól néhány száz méterre fekvő 120 négyzetméteres fedett, valamint 100 négyzetméteres nyitott terasszal, felújított konyhával és a 150 négyzetméteres pincehelyiséggel rendelkező bisztrót 79 millióért árulja a tulajdonosa.