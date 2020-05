Reagáltak az új székházba költöző nagy bankok: nincs egetrengető változás a munkaállomások számában

A veszélyhelyzet alaposan átrajzolta a bankok működését, széleskörűen alkalmazzák a bankközpontokban a home office-t. A közeljövőben két nagy bank is új székházba költözik, így felmerül a kérdés, hogy vajon a pénzintézetek nem mondtak-e le a projektekről, és nem terveznek-e lényegesebb változásokat. Megszólalt a Raiffeisen és az OTP - írja a Világgazdaság.

Hamarosan átadásra kerülnek a HB Reavis által fejlesztett Agora Budapest első irodaházai, az összesen 120-130 ezer négyzetméteres bérbe adható irodaterületű, valamint 8500 négyzetméteres kiskereskedelmi funkciót is ellátó projekt első bérlői - a Raiffeisen Bank és a BP - idén költöznek be az új irodaházba.

Már csak két nap, és megtudhatod mit gondol a Scheer Sándor, Tatár Tibor, Morvai Zsolt és Reicher Péter a hazai ingatlanpiac, építőipar és fejlesztési szektor jövőjéről. Részletek itt!

A Raiffeisen Banknak az eredeti elképzelések szerint tavasszal költözött volna be, a bank által bérelt irodai részek belső kialakítására most kerül azonban sor, így a tervek szerint a nyár első felében lesz esedékes a költözés. A pénzintézet figyeli a járványhelyzet alakulását, és az aktuális körülményekhez alkalmazkodva bonyolítja majd le a költözés operatív részét.

A Raiffeisennél ugyanakkor az irodakomplexumban előre meghatározott aktív helyek számán rövid távon nem terveznek változtatni.

Messzebb áll a megvalósítástól az OTP Bank új projektje. A Market Építő Zrt. generálkivitelezésében megvalósuló beruházást a tervek szerint 2021 novemberében adják át, a projekt a XIII. kerületben, a Madarász utcában, az OTP már meglévő egyik központi irodaháza mellett épül. A fővárosban szétszórtan, 27 telephelyen működő központi és leányvállalati irodák zöme át fog költözni az új épületbe.

"A veszélyhelyzet elrendelése az új irodaház építését kis részben befolyásolta, csupán néhány biztonsági óvintézkedést kellett életbe léptetni" - reagált az OTP a lapnak. Azt is jelezték, hogy az elmúlt hetekben rengeteg olyan értékes tapasztalatot gyűjtöttek, amelyek hosszú távon hatással lesznek a mindennapi munkavégzésre. Folyamatosan elemzik a helyzetet, és alkalmazkodnak a kihívásokhoz.

"Irodaházakra a jövőben is szükség lesz, de belső kialakításukra, a közösségi helyek berendezésére mindenképp hatással lesznek a most szerzett ismeretek. Mivel az új központ már majdnem szerkezetkész állapotban van, ezért a szükséges finomításokat most elvégezhetjük" - hangsúlyozta az OTP.