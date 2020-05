Scheer Sándor: az építőiparnak le kell szállnia a magas lóról

Ilyen rövid idő alatt ekkora változás egyikünk életében sem volt még, mint most. Az építőiparban viszont még most is 300 ezer ember dolgozik, így inkább a hosszabb távú beruházási kedv visszaesésétől tartok - emelte ki Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.

Az építőanyagárakban egy kettős mozgás volt megfigyelhető: a forint árfolyamának romlása emelni kezdte az árakat, ami az építőipari szereplőknek problémát okozott, a termelés visszaesése viszont az alapanyagárakban is kezd már látszani. A betonacél ára például 6 éves mélyponton van, de a cement és a többi termék ára is csökkenni kezdett. Az eddigi, évente mért 3-5 százalékos áremelések elmaradnak, inkább 10-20 százalékos csökkenésre számítunk. Kizárólag az egyedi termékekkel foglalkozók diktálhatják az árakat, a többieknek csökkenteniük kell.

Az áraknál az építőiparnak jelentősen vissza kell vennie ez eddigi elképzeléseiből, 15-20 százalékos csökkenés nélkül az ingatlanfejlesztők nem mernek majd belevágni új projektekbe. A legutóbbi áremelkedések már indokolatlanok voltak.

Az itt dolgozó főleg ukrán és erdélyi vendégmunkások nagyjából kétharmada itt maradt, mert fontosabbnak érezte az egzisztenciáját, Nyugat-Európából viszont hazajöttek a magyar munkások. Közülük valamennyien várhatóan a járvány után is itthon fognak maradni, ami nem is baj, ugyanis a mostani enyhítések hatására az ukrán és erdélyi vendégmunkások egy része is várhatóan hazamegy majd.

A likviditásban nem a mostani helyzet okoz problémát, hanem az, ha hosszabb távon nem indulnak el új feladatok. Most van némi lassulás, ami a túlfűtött építőipart helyreállítja, visszatér a verseny, nem a kivitelező diktál.

Az építőiparnak le kell szállnia a magas lóról, vissza kell hoznia az alázatot, vissza kell szereznie a beruházók és a vevők bizalmát, ki kell szolgálnia az ingatlanfejlesztőket, hogy továbbra is legyenek fejlesztések és mindenki megnyugodjon.

A szakcégek számára már nem lehet elvárás a 25-30 százalékos profit. Ahhoz viszont, hogy ez hosszú távon is fennmaradjon, kellene látnunk az új megrendeléseket. Ha ez nem történik meg, akkor jobban beszakadhat az ágazat.

Sok a nyitott kérdés

A járvány hatásaként a fejlesztési költségek csökkenésével kalkulálunk. Az elmúlt 3 évben nagyon gyakran túlárazott, rossz minőségű, határidőket átlépő produkciókat kaptunk az építőipartól, ezt kompenzálta a relatíve olcsó finanszírozás - mondta el Tatár Tibor MRICS, a Futureal vezérigazgatója.

A bérlők most elhalasztják a döntéseket, kisebb irodákat keresnek, a kereslet csökkenni fog, ami ahhoz vezet, hogy a fejlesztők nem tudják kifizetni az eddigi építőipari árakat. Míg 2008-ban elsősorban likviditási válság volt - a pre lease, vagy az equity aránya növekedett - most az MNB tett lépéseket, hogy ne legyenek finanszírozási problémák.

A mostani helyzetben inkább a keresleti oldalról lehet egyfajta nyomás: mennyi lakást tudunk eladni, ha rázúdult egy csomó Airbnb-s lakás a piacra, mennyi irodára lesz szükség, ha mindenki hozzászokik a home office-hoz. Ezeket a kérdéseket kell most végiggondolni, összességében viszont újra a minőségé és a szakmaiságé lehet a terep.

Nagyon örülünk a lakásáfa kapcsán a rozsdaövezetes elképzelésnek, de az talán még jobb lett volna, ha általánosan 5 százalékra megy vissza a lakásáfa. Már korábban is azon a véleményen voltunk, hogy az államnak kontraciklikusan kellene nagyberuházásokat csinálni, meglátjuk, most erre lesz-e pénz. Az IFK-nál több munkacsoport is alakult, aki próbál ösztönző gondolatokat a kormány asztalára tenni, ezek közül az egyik a shared service centerek megsegítése. Mivel Ázsiában nincs backup szcenárió, ott nincs meg a home officehoz szükséges technológia, ezért ez egy lehetőség Európában a kereslet bevonzásához, ami 1-2 éves időtávon az irodapiacot is nagyon megdobhatná - tette hozzá.

A technológiai fejlesztéseké a jövő

Mi eddig is a jövő tanulmányozásával foglalkoztunk, már 10 éve is felhőalapban gondolkodtunk a közösségi tervezőcsapatok kapcsán, így a Graphisoftot a mostani helyzetben semmilyen meglepetés nem érte. A cégek közti különbség abban van, hogy ki az, aki már korábban elkezdte ezeket a technológiákat alkalmazni, és ki az aki csak most, kapkodva kezdett fejleszteni. A webinárok iránt például most nagyon megnőtt az igény, ezért sokan érdeklődnek a BIM menedzser tanfolyamok iránt is - mondta el Reicher Péter, a Graphisoft SE régióigazgatója.

A közönségben ülő több mint 120 szakmai résztvevő az építőipar digitalizációja kapcsán az alábbi véleményen volt.

Átértékelődtek a kockázatok

Németországban és Ausztriában már látjuk a nyitást, Magyarországon ez kicsit később fog megtörténni. A kérdés, hogy közép és hosszútávon milyen hatások várhatók: 1 éve például egy budapesti city hotel alacsonyabb kockázatot jelentett finanszírozási szempontból, mint egy vidéki wellness szálloda, ez mostanra teljesen megfordult, a visszatérés itt ráadásul teljesen kiszámíthatatlan, a külföldi turisták várhatóan később térnek vissza - világított rá Morvai Zsolt, a Takarék Csoport, Takarékbank Zrt. vállalati üzletág igazgatója.

A cégek és a projektek finanszírozásának kérdéséről a közönségben ülők az alábbiak szerint vélekedtek.

Címlapkép forrása: Shutterstock