Van egy elit társasház a Várban, ahol egy fikarsznyit sem nőttek az árak 7 év alatt

Hét évvel ezelőtt megjelentettünk egy cikket " Eladó a legdrágább magyar lakás! - Készíthetjük a milliárdokat címmel ", ami az akkori legdrágább budapesti lakást mutatta be. A négyzetéterára ekkor a piaci átlag tízszerese volt. Valójában nem is egy, hanem egyszerre négy lakásról volt szó, így a durva négyzetméterár mellett a vevőnek egyértelműen milliárdosnak kellett lennie, hogy ki tudjon fizetni 2,04 milliárd forintot négy darab egybenyitott budapesti lakásért. A fővárosi átlagárak azóta megháromszorozódtak, a több milliárdért kínált Várban lévő elit társasházban viszont egy forintot sem változtak az árak. Sőt, most olcsóbban vehetünk itt lakást mint 7 évvel ezelőtt.

A belső budai lakáspiacra általánosságban igaz, hogy nem mozognak olyan nagy mértékben se le-, se felfelé az árak, mint a főváros más részein. Amikor pörög a lakáspiac és mennek fel az árak, akkor Belső-Buda lakásárai a magasabb bázis miatt mérsékeltebben nőnek, míg amikor válság van és csökkennek az árak, lefelé is enyhébb a változás. Még inkább igaz ez a nagyon szűk kínálatú Budai Várnegyedre. Mindezek ellenére nem gondolnánk, hogy ugyanolyan áron lehetett lakáshoz jutni ugyanabban az épületben 2013-ban, amikor a magyar lakáspiac a gödör legmélyén volt, illetve most, amikor éppen elhagytuk a csúcsot.

Pedig mégis ez történik. Az I. kerület Országház utcájában a 2000-es évek közepén épült Anjou Residence mindig is kuriózumnak számított és már az értékesítés első pillanatában 30 százalékkal magasabb volt az ára (1 millió forint/m2) a többi új lakás áránál a környéken (700-800 ezer forint/m2). Emiatt az értékesítés olyan lassan haladt, hogy a 2013-as mélypontra még mindig maradtak, akkor már csak újszerű szabad lakások a projektben. Ekkor a fejlesztő a projekt legnagyobb lakásai közül négyet egybenyitva meghirdetett:

a 600 négyzetméternyi luxus ára 2,04 milliárd forint volt.

A 3,4 millió forintos négyzetméterár 2013-ban szinte elképzelhetetlennek tűnt, de még a projekt egymilliós négyzetméterárához képest is abszurd volt. Nem is beszélve arról, hogy abban az időben a Budai Várban 350 ezer forint körül cseréltek gazdát a használt lakások, vagyis a helyi átlag mintegy 10-szeresébe került az újszerű Anjou Residence duplex gigalakása.

De nemcsak a 7 évvel ezelőtti ár volt meghökkentő, hanem a mostani is. Eladásra kínálnak ugyanis egy 78 négyzetméteres kétszobás lakást éppen ebben a lakóházban potom 249 millió forintért, vagyis 3,2 millió forintos négyzetméteráron. Vagyis lényegében most olcsóbb a házban lakást venni, mint a mélypont kellős közepén.

Összehasonlításképp: a fővárosi használt lakások átlagárai 7 év alatt 200-250 ezerről háromszorosára 600-650 ezerre nőttek. A Budai Vár lakásárai 350 ezerről a statisztikák szerint 2019 végén két és félszeresére, 800-850 ezerre nőttek, bár a kínálati árakat nézve inkább megtriplázódtak, 1 millió alatt ugyanis aligha találunk itt eladó lakást, maximum bérleti jogot. Az Anjou Residence árait azonban elkerülte a triplázódás, ami valahol érthető is, 10 milliós négyzetméteráron már New York-i penthouse-t is lehet venni. Hozzá kell tenni, hogy a képet árnyalja, hogy a 7 évvel ezelőtt meghirdetett gigalakás a tájolást tekintve is kiváló adottságokkal bírt, panorámás volt és még belső "kert", kiülős rész is tartozott hozzá. A mostani hirdetésben szereplő lakásnak a képek alapján erkélye sincs, és az ablakok is a szűk utca szemközti házának a tetejére néznek. Vélelmezhetjük, hogy a gigalakás mostani ára ennél azért magasabb lenne.

Néhány infó és fotó az Anjou egykori gigalakásáról

Mielőtt rátérnénk az aktuális hirdetésre íme pár infó és fotó a 2005-ben épülő Anjou Residence-ről és a meghirdetett 600 négyzetméteres gigalakásáról:

Az Országház utca két oldalán elhelyezkedő épületekben 40 m2-es lakásoktól egészen 240 m2-es duplex apartmanokat alakítottak ki, több mint 50 lakást fejelsztettek, amiket 1 millió forintért árultak a kezdetekről. A lakáshoz belső kert tartozik, valamint a szerencsésebbek ablakai nem az utcára, hanem a Dunára, a Rózsadombra és a Hármashatár-hegyre néznek. A 2013-ban 2,04 milliárd forintért meghirdetett eredetileg 4 lakás egybenyitásával egy 600 négyzetméteres kétszintes otthont vehett valaki magának: ez 5 hálószobát, 9 fürdőszobát, egy külön vendéglakást, 2 teljesen felszerelt konyhát és magas luxus felszereltséget, úgymint borhűtőket, külön irodát, bár és biliárd asztalt, infraszaunát, valamint 6 darab földalatti parkolóhelyet takart.

Forrás: ingatlan.com 2013-ból

A most eladásra kínált lakás ennél jóval szerényebb alapterületű, 78 négyzetméteres kétszobás felújított, 4. emeleti lakásról van szó, amihez tartozik a Lovas úti mélygarázsban egy gépkocsibeálló, illetve egy saját bortároló a házban. Az ár, mint ahogy már írtuk, 249 millió forint. Íme a várva várt képek.

Forrás: ingatlan.com